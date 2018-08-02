重新看見百年前高雄 築港設驛110周年國際論壇周末登場

2018年08月02日 12:37 中時 李義

今年是高雄港築港設驛110周年，高雄市歷史博物館特別舉辦國際論壇，找回消失的歷史記憶，更讓聽者能夠重返歷史現場，為服務向隅民眾，也規畫開放網路同步直播，透過網路，共同聆聽。

史博館表示，1908年縱貫鐵路開通，從基隆出發的火車，首度可以貫穿台灣西部走廊，最後抵達新落成的「打狗驛」，1920年打狗更名為高雄。

打狗驛的一旁，「築港」的現代化工程正清淤積，把打狗港建設成現代化的港灣。過程中，有著兩位被遺忘的靈魂人物，來自東京的水泥大亨淺野總一郎，及在高雄靠著建鐵路、修港灣現代工程起家的古賀三千人，2人思考著如何將打狗驛旁的淺水港灣，填築成一個現代化的新市區，4年後，新市區落成，就是大家熟知的「哈瑪星」。

高雄市政府2016年，爭取「再造歷史現場」計畫，以哈瑪星為主場域的「興濱計畫」，將一棟棟老建築修復、保存，也讓哨船頭打狗英國領事館前的1870年代碼頭重現。

史博館說，如果市民完全不認識百年前的淺野總一郎、古賀三千人、拯救了高雄鳳梨事業的佐佐木紀綱、開設山形屋書店的山田耕作，再多老建築的修復，也只是個沒有靈魂的美麗軀體，與土地永遠無法連結。

副市長史哲認為，一方面硬體上捨棄純建築修復而朝向空間改造的再造歷史現場，更重要的是輔以高雄完成行政法人組織改造博物館論述能力，此次論壇於焉誕生，高雄港不再只是台灣的歷史現場，而是首次放進國際脈絡。

論壇將從1826年落成的左營鳳山縣舊城，是目前台灣少數保存完整的清代古城，同樣經歷了台灣歷史的起起落落，也是高雄市另一個再造歷史現場「見城計畫」的場域。

清代建立的城，日人為了要在左營興建軍港，把城內居民趕出去，戰後大批軍眷就在此「以古蹟為家」，漂流與落定，同樣是百年歷史長流的一個場景。高雄市立歷史博物館在城區內興建「見城館」，透過模型、光雕、AR、VR，就是要利用新科技讓民眾與歷史對話。

8月4日、5日論壇，將歷史現場從鳳山縣舊城歷史延伸到110年前縱貫鐵路通車、高雄港開始築港的歷史場域中，讓兩個歷史場域的人與點點滴滴，重新回到民眾的歷史記憶中。

當年，高雄港就如同世界各地新興的港灣城市一樣，是冒險家的樂園，傳奇人物先後崛起隕落的故事，讓這座新興的城市充滿著無限可能與希望。

不論是1850年的美國商人在哨船頭偷偷蓋倉庫，到1863年開港後傳教士、商人、外交官陸續前來，1895年日人佔台後，例如屢仆屢起、被日人稱「九轉十起」的淺野總一郎，捉住新式產業的發展，成為日本水泥大亨的傳奇。都將在論壇裡一一浮現。

史博館說，築港設驛110週年「19-20世紀亞洲港灣城市的興起國際論壇」，8月4日及5日，在駁二藝術特區蓬萊B6倉庫、B10倉庫及共創基地舉行。

(中時 )