「台中蜂華」花博蜂蜜限定版 石虎家族包裝圖樣吸睛

台中市府農業局2日在市政大樓舉辦蜂蜜品質評鑑成果發表會；由副市長張光瑤頒獎表揚獲獎農民，並發表「台中蜂華」花博限定版為花博宣傳。（陳世宗攝）

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台中市迎接世界花博，每年舉行的國產蜂蜜品質評鑑也共襄盛舉，獲獎蜂蜜「台中蜂華」今年推出花博限定版，包裝上加入花博LOGO及吉祥物石虎家族弟弟「來虎」圖樣，造型吸睛。台中市政府副市長張光瑤說，將於花博期間販售，讓更多民眾體驗台中蜂蜜的高品質。

市府農業局輔導霧峰區農會舉行「2018年台中市國產蜂蜜品質評鑑」，共10名蜂農獲特等獎，16名獲頭等獎，獲獎蜂蜜均將命名「台中蜂華」。2日在市政大樓舉辦蜂蜜品質評鑑成果發表會；由副市長張光瑤頒獎表揚獲獎農民，並發表「台中蜂華」花博限定版為花博宣傳。

張光瑤表示，「台中蜂華」都是由專家評鑑選出，品質跟純度都掛保證，民眾只要看到「台中蜂華」品牌的蜂蜜，均可安心購買；這次配合花博推出的花博限定版「台中蜂華」，外觀亮麗，值得收藏，歡迎支持台中優質蜂蜜。

農業局長王俊雄說，今年國產蜂蜜品質評鑑參賽者來自霧峰、太平、外埔、大里及台中地區等農會輔導的養蜂產銷班，參賽蜂蜜必須先經過藥物、一般成分及農藥殘留等檢測，再由農業改良場、農委會防檢局等專家學者，以嚴謹程序進行感官品評。

評鑑結果榮獲特等獎的有詹鎮源、陳忠鴻、李美滿、蔡婷伃、陳明煌、林秀雲、王朝立、張琇媗、陳秦育、林錫村等10名；獲頭等獎的有羅敏志、蔡德科、洪秋芬、林椿淞、李奕楨、宋威霆、鄭金崑、蔡聖朗、謝名亮、洪文祥、趙韋竣、賴鶴元、陳文智、彭鴻飛、劉建志、趙燿烽等16名。

王俊雄強調，獲獎的蜂蜜均將命名為「台中蜂華」，配合11月3日至明年4月24日即將舉辦的花博，特別推出「台中蜂華」花博限定版，在包裝上加入花博LOGO及吉祥物石虎家族弟弟「來虎」圖樣，外觀活潑可愛，將於花博展覽期間在外埔園區的農夫市集販售。

(中時 )

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