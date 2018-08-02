邁向美術館時代！桃園辦美術家邀請展

2018年08月02日 13:10 中時 葉臻

2018桃園市美術家邀請展自本月2日起至26日，在文化局第1、2展覽室及2、3樓畫廊展出，共有163位美術家參與。（文化局提供）

2018桃園市美術家邀請展自本月2日起至26日，在文化局第1、2展覽室及2、3樓畫廊展出，共有163位美術家參與，包括劉國松、王獻亞、趙世傳、張瑞蓉、黃羣（上君下羊）英、鄭多鏗等知名藝術家，展出79件水墨作品、36件書法作品、15件篆刻瓷刻作品和33件膠彩作品。

桃園市長鄭文燦表示，自己休閒活動最喜歡去美術館，感受文化氣息之餘也很放鬆，桃園將在青埔興建市立美術館，現在正在進行細部設計階段，未來將以「1大館、3小館」的方式運作，除桃園市立美術館外，3小館分別為位於橫山書法公園的台灣橫山書法藝術館、目前位於八德的桃園市兒童美術館及預計設立在中路的中路美術館。

鄭文燦強調，文化是軟實力，城市有文化才有靈魂，他在擔任市長後強調多一點文化少一點政治，建築物的落款都改由藝術家、書法家來落款，而非政治人物，作為尊重文化的表現，桃園市立美術館斥資29億647萬元興建，預訂2019年完成設計，2022年完工。

本月才剛上任的桃園市立美術館長劉俊蘭表示，美術家邀請展2年舉辦1次，以中、西不同類別輪替展出，能看見藝術家的能量厚度，參加作品也從2013年的139件慢慢增加，2016年有147件，2017年有157件，今年則有163件，同時今年的美術家邀請展也是桃園市立美術館1月1日成立後的首屆邀請展，有著很特別的意義，也象徵桃園正式邁向美術館時代。

(中時 )