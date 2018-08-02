大花蓮祈安法會2日至6日 傅縣長祈求眾神菩薩護祐花蓮

花蓮縣長傅崐萁為法會上第一炷香，引領縣府各局處長誠心敬神，為民祈安。（范振和攝）

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范振和
花蓮縣長傅崐萁恭請仙佛入法壇坐鎮，準備開香大典。（范振和攝）

花蓮發生0206地震，17人不幸罹難，為超渡拔薦罹難者，並為花蓮祈福，台中玄門總會2日起6日止，在花蓮市六期重劃區辦理「大花蓮祈安法會」，帶領法師及信眾200餘人遠從台中到花蓮祈安，法會期間免費供應平安素餐賜福。

花蓮0206地震，造成縣內4棟大樓倒塌、17人罹難，為超渡拔薦罹難者，台中玄門總會舉行5天「大花蓮祈安法會」，縣長傅崐萁也引領縣府局處長、市長魏嘉賢等人祈福，祈求眾神護佑花蓮昌隆安康、台灣風調雨順，場面肅穆莊嚴。

法會2日上午9時開香敬拜，傅崐萁以三跪十二叩首最敬禮虔心參拜，感謝台中玄門總會協助，虔心為花蓮祝禱。緊接著，玄門總會依序進行開斗火、恭迎聖駕、起鼓演淨，並自當日起至8月5日每日恭誦經懺之王「梁皇寶懺」，誠心拜懺，解冤釋結、消災解厄。

8月5日下午3時辦理「環佛祭七星科儀」，消災解厄植福；8月6日上午9時齋天科儀，下午焰口施食普施。中華玄門總會提供素食平安餐，與民眾結緣，同霑法喜。

法會期間上午7時至8時、中午11時至下午1時30分、下午4時30分至晚間6時免費供應平安素餐，如蔬食料理、藥膳湯、米飯、麵食等各式齋菜，歡迎民眾自備環保碗筷，共同享用平安素餐。

此外，設籍花蓮或台東民眾持身分證即可現場免費報名「超拔祖先、嬰靈、寵物靈」、「解冤親債主」及「拔昇地基主」等科儀，敬邀鄉親共襄盛舉，同沐佛恩。

縣府民政處長蕭明甲感謝各宗教安定民心、熱心公益不遺餘力，帶來澄靜心靈正能量。花蓮是個宗教聖地，山明水秀、地靈人傑，期許透過大家虔誠祝禱，讓民眾平安喜樂，社會祥和安定。

(中時 )

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