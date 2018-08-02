中市視障按摩行銷活動開跑「1刮2集3C家電送給你」

台中市府勞工局2日舉行「視障按摩尚讚」宣傳記者會！由副市長張光瑤、勞工局長黃荷婷等人一同宣布活動開跑！（陳世宗攝）

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台中市政府勞工局為打開視障按摩能見度，今年持特舉辦視障按摩據點聯合行銷活動，即日起至10月31日期間，單次消費滿300元就送刮刮卡，有機會刮中大獎。台中市政府副市長張光瑤說，身體若要健康筋絡就要通；視障按摩師技術豐富，針對痠痛點對症下藥。

市府勞工局2日舉行「視障按摩尚讚」宣傳記者會！由副市長張光瑤、勞工局長黃荷婷等人一同宣布活動開跑！張光瑤說，20年來他自己都固定在習慣的視障按摩店家享受服務，至少2個禮拜會光顧一次，並推薦市民支持視障按摩業者，除可舒緩筋骨，也幫助視障朋友擁有穩定職業。

張光瑤指出，為讓民眾享有好的按摩服務，勞工局今年邀請神秘客評鑑出67家優良據點，透過勞工局特別設計的「台中市視障按摩服務網」；市民可選擇鄰近的按摩據點接受服務，這3個月活動期間還有許多好康活動，鼓勵大家踴躍前往體驗。

黃荷婷表示，為讓更多人知道視障按摩是個非常棒的體驗，今年透過刮刮卡方式行銷，只要消費滿300元就能獲得1張刮刮卡，有機會刮中3C家電或按摩消費抵用券等大獎；還有集字活動，只要集滿「視障按摩尚讚」6個字就可兌換價值5,000元的全聯禮券。

黃荷婷強調，為響應今年底的台中世界花卉博覽會活動，民眾只要身穿花朵樣式的衣服，在67間優良視障按摩據點消費後，在店內拍照上傳到活動粉絲頁，分享並按讚後，就有機會抽中花博入場券。

(中時 )

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