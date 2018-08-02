港女命案》父親4度來台領回遺骸 盼凶手引渡來台

2018年08月02日 13:33 中時 李文正

港女潘曉穎今年2月和男友陳同佳來台共渡情人節，卻被殺害裝箱棄屍，驗屍報告已經確認潘女懷有身孕，遭陳從後方勒斃。檢警經過5個月的尋找，終在航警的協助下，找回黑色印有「小小兵」圖案、潘女的隨身行李箱，前天（31日）潘父來台領回女兒的遺物以及未成型胚胎的遺骨，潘父離開前拜託檢察官，希望能給港方壓力，讓陳能引渡來台，接受司法審判。

潘曉穎今年2月遇害後，監視器畫面拍到陳將屍體裝入新買的粉紅色大行李箱，到捷運竹圍站棄屍，再將行李箱丟棄在百貨公司的垃圾子母車，返回旅店後，取走自己、潘女兩個行李箱，拿到桃園機場丟棄，帶著自己的行李箱和潘女的皮夾返港。

檢警從監視器畫面，發現行李箱被機場從事資源回收婦人取走，但航警無法從畫面得知婦人身份，直到7月，航警碰巧發現該女又在航廈垃圾桶附近閒逛，詢問後，婦人坦承拾獲潘女行李，看新聞得知是港女的遺物，遲遲並沒有打開，一直放置在航廈某處。

另外，士林地檢署兩度發函請求司法互助，遲遲未獲得回應，港方檢控官6月底卻個人名義發函，希望能取得完整的驗屍報告，但對於台灣檢方的請求，索取陳男的筆錄等資料，持續「已讀不回」。

潘父前天上午來台，領回女兒的行李箱和私人衣物，還有法醫從遺體採集的胚胎遺骨，最後因為案件停滯，港方也以不是預謀犯案，對於台灣的殺人案並無管轄權，目前一直以竊盜案羈押陳男，潘父擔心港方最後會輕判，希望檢察官能透過司法互助，將陳男引渡來台受審。不過，礙於陳男是香港永久居民無法驅逐出境，更無法引渡，陳父的想法恐石沉大海。

(中時 )