港女命案》父親4度來台領回遺骸 盼凶手引渡來台

港女命案，死者潘曉穎的父親4度來台領回胚胎的遺骨，希望檢察官能透過司法互助，讓凶手能引渡來台受審。（報系資料照）

友善列印
中時

港女潘曉穎今年2月和男友陳同佳來台共渡情人節，卻被殺害裝箱棄屍，驗屍報告已經確認潘女懷有身孕，遭陳從後方勒斃。檢警經過5個月的尋找，終在航警的協助下，找回黑色印有「小小兵」圖案、潘女的隨身行李箱，前天（31日）潘父來台領回女兒的遺物以及未成型胚胎的遺骨，潘父離開前拜託檢察官，希望能給港方壓力，讓陳能引渡來台，接受司法審判。

潘曉穎今年2月遇害後，監視器畫面拍到陳將屍體裝入新買的粉紅色大行李箱，到捷運竹圍站棄屍，再將行李箱丟棄在百貨公司的垃圾子母車，返回旅店後，取走自己、潘女兩個行李箱，拿到桃園機場丟棄，帶著自己的行李箱和潘女的皮夾返港。

檢警從監視器畫面，發現行李箱被機場從事資源回收婦人取走，但航警無法從畫面得知婦人身份，直到7月，航警碰巧發現該女又在航廈垃圾桶附近閒逛，詢問後，婦人坦承拾獲潘女行李，看新聞得知是港女的遺物，遲遲並沒有打開，一直放置在航廈某處。

另外，士林地檢署兩度發函請求司法互助，遲遲未獲得回應，港方檢控官6月底卻個人名義發函，希望能取得完整的驗屍報告，但對於台灣檢方的請求，索取陳男的筆錄等資料，持續「已讀不回」。

潘父前天上午來台，領回女兒的行李箱和私人衣物，還有法醫從遺體採集的胚胎遺骨，最後因為案件停滯，港方也以不是預謀犯案，對於台灣的殺人案並無管轄權，目前一直以竊盜案羈押陳男，潘父擔心港方最後會輕判，希望檢察官能透過司法互助，將陳男引渡來台受審。不過，礙於陳男是香港永久居民無法驅逐出境，更無法引渡，陳父的想法恐石沉大海。

(中時 )

女友被約走醋勁大發 醋男約釘孤… 潭子火車站磁磚脫落挨批豆腐渣 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。