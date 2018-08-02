就學貸款增「只繳息期」50萬人受惠 教部：非關選舉

2018年08月02日 13:23 中時 張理國

行政院會上午核定通過教育部所提「就學貸款輕鬆還措施」，9月1日起借款人畢業後除原有第1年無需還本息的寬限期外，新增4年「只繳息不還本」的寬緩優惠，教育部表示，目前正在還款的50萬人都可以受惠。教育部次長姚立德說，這項政策是去年底，蔡總統有感年輕人畢業壓力較大，因此責成教育部研擬的，跟選舉無關。

教育部次長姚立德說，目前就學貸款申請資格，家庭年所得120萬元以下；或家庭年所得超過120萬元，但學生本人及其兄弟姊妹有2位以上就讀高中以上學校者；另外則是特殊情況經學校認定審查有貸款必要者。

教育部就學貸款輕鬆還，是除了現行「寬限期」，也就是畢業(退伍)後1年利息全免(或自付)不還本外；新增「只繳息期」每次至少1年，最多4年，只繳息不還本；另外也放寬「緩繳期」，條件由月薪未達3萬元放寬至未達3.5萬元，每次1年、最多4年免繳息不還本。

姚立德表示，就學貸款就是借幾個學期，還款的年限就是幾年，但會另加1年的寬限期，而為了降低年輕人還款壓力，9月1日起增加一個只繳息期的規定，也就是每人一生可享1到4年「只繳息期」；貸款人開始還款後，若有需求，隨時可申請暫時無需還本金，只繳利息；第1年為原有「寬限期」，依在學最後1年規定免息或繳息，第2年至第5年，只繳息不還本；繳息期間學生負擔利息1.15%，政府負擔0.95%。目前正在還款的50萬人都可受惠；未來每年約增加9萬人。

姚立德說，只繳息不還本的用意，是要減輕畢業年輕人的繳款壓力，希望對職涯發展有幫助，甚至可以把錢投注在創業資本中，若與另一半結婚生小孩，也可以減輕夫妻倆立即還款的壓力。姚立德也舉例，若大學生就學貸款金額40萬元，原先每個月要繳4364元，但若只繳息不還本，只要還383元。

至於放寬「緩繳期」，姚立德說，新的規定是所得門檻放寬，將前一年平均月收入門檻由未達3萬元調整為未達3.5萬元；措施實行後，現行屆期還款人若符合前1年度平均月收入未達3.5萬元者，也可以提出申請；「緩繳期」內學生無須繳還本金及利息。

姚立德特別說明，「緩繳期」跟「只繳息期」可以交互運用，目前已申請「緩繳期」的有4萬人，再加上新增受惠3.8萬人，合計約7.8萬人可受惠。

新制9月上路，姚立德說，明年會增加6億的經費，最高峰是9年以後，會增加15.4億經費，等12年以後會趨於穩定，每年增加12.9億元。目前就學貸款餘額為1795億元，逾放比為0.56%。

(中時 )