潭子火車站磁磚脫落挨批豆腐渣 台鐵澄清：還在施工中

2018年08月02日 13:35 中時 王文吉

潭子火車站西側綠地的座椅缺1大塊磁磚，露出水泥壁面。（王文吉攝）

座椅獨缺1塊石板，內部LED燈條及線路外露。（王文吉攝）

潭子火車站西側紅色警戒線圍住，景觀工程仍在施工中。（王文吉攝）

潭子車站西側附屬景觀工程已完成公共藝術，草皮、植栽進入收尾階段。（王文吉攝）

民眾爆料台鐵潭子站旁新建公園才剛完工不久，座椅的人造石板居然應聲脫落，公共工程品質「跟紙糊的差不多」。爆料民眾指出，數公斤重的石板遺落公園地面，7坨水泥似乎黏性不足，造成脫落，照片在網路流傳，有人揶揄7坨水泥是「銅鑼燒滴感覺」、「難道是在做雞蛋糕嗎？」，還有網友認為是工法有問題。

記者前往察看，新建公園還在施工中，以紅色警戒線圍住，禁止民眾進入，有園藝工人補植草花植栽，公園內施作6座人座椅，其中1座掉落的人造石板已被收走，座椅露出光禿壁面，內部還有LED燈條及線路。

爆料民眾怒批偷工減料，「公共工程品質跟紙糊的差不多！」對此，鐵路改建工程局中部工程處公關張伸嘉指出，潭子新站造價約4億元，其中附屬景觀工程的西側公園綠地仍在施工中，已進入收尾階段，還沒完成驗收，使用執照也未取得，目前仍是工地，不開放民眾進入。

張伸嘉解釋，因工人測試時，發現座椅下的LED造景燈時亮時不亮，暫時將石板拆下，進行線路檢修，可能因此被旅客誤認為脫落，會請包商儘快修復，對於施工品質會嚴加把關，該處公園綠地工程預計10月完工。

(中時 )