他問「審童劣檢會比陳師孟誇張？」 網友輿論一面倒

2018年08月02日 13:31 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

花蓮地檢署檢察官林俊佑不滿女兒疑似被欺負，竟帶2名警察闖進幼兒園公審幼童，有小孩子嚇到當場便溺，風波延燒至今，法務部檢察官人事審議委員會1日決議停止林檢察官職務。有網友為林俊佑護航，認為他並非「罪不可赦」，網友反問「林俊佑有比陳師孟誇張嗎」，結果輿論一面倒批評林俊佑濫用公權力，無法縱容。

檢察官公審幼童引起社會公憤，同樣地監委陳師孟曾揚言辦過去對綠營總統、政務官追殺的法官，也被批評大放厥詞。針對林俊佑濫用權力，闖幼兒園辦案事件，PTT一名網友聲援林俊佑不過是「愛女心切」，他指出林雖不當使用權力，但頂多只是「罵罵小孩」，沒有毆打刑求濫權起訴，質疑是否有必要鬧到媒體、縣長、部長一同義憤填膺。

發文網友再指出，比起被政治當權者利用，選擇性配合選舉節奏辦案，或看媒體、輿論風向作秀辦案的司法監察人員，「林俊佑有那麼人神共憤、罪大惡極嗎？」，網友甚至問「有比陳師孟誇張嗎」

不過發文網友搬出監委陳師孟支持林俊佑，卻鮮少網友跟著附和。其他網友一面倒批評「這種事情這樣處理，還身為檢察官，不妥吧」、「檢查官帶2位刑警去訊問幼稚園小孩是小事？」、「帶刑警去訊問小孩？還以為是警總時代」、「私設刑堂，這根本是強制他人作無義務事」，也有人認為林俊佑行徑顯然重挫檢察官形象，不需要把別的案件扯進來。

(中時電子報)