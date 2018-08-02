驚見女孩鼻孔嘴角冒血 女星怒罵警察放任不管！

2018年08月02日 13:32 中時電子報 吳品瑤

47歲丁寧嫁給洋老公馬修後，育有3名子女，昨天深夜，小兒子Amari撞到頭到急診室縫合，做媽的她固然擔心，然卻看到讓她氣到發抖的一幕，「我轉頭看著女孩，她的鼻孔與嘴裡都還有血跡，女孩臉上驚恐的神色還在」，讓她忍不住直呼「我只能說，台灣人對孩童的保護意識真的薄弱到令人生氣，連警察也一樣」。

丁寧之後聽到跟著孩子到醫院的女性表示：「她被打巴掌」，一開始丁寧以為女孩是被高年級生霸凌，想說有警察到場，應該會給霸凌者該有的懲罰，沒想到就在護士準備給女孩進一步照X光檢查時，女子竟說：「可能也沒那麼嚴重，因為她自己本來就很會流鼻血，她鼻腔裡皮膚比較薄，應該沒關係啦！」，讓丁寧開始懷疑施暴的是孩子的父親或是女性的先生。

之後警察追問：「他也打的太用力了吧，聲音這麼大，我們聽到才來關心一下，她爸爸常常這樣嗎？」，女性回：「也沒有啦，只是有時情緒失控才會」，接著聽聞一名男性的聲音，叫著女性跟女孩說沒事的話就回家了，警察也就這樣讓他們走了，這一連串事件讓丁寧整個火從腳底燒上來，忍不住去質問警察：「那個小女孩被打巴掌耶！你們是不是應該去關心一下！」。

丁寧之後進診間陪小兒子處理傷口，看著寶貝受傷固然難過，然表示更為小女孩感到難過，不知道她還得過這樣的生活多久？「位女性完全無法保護小女孩還幫施暴者說話，她的軟弱會帶給孩子更大的傷害，她的軟弱就是幫兇！」，結果走出診間發現警察還在現場，她於是忍不住跑去大聲跟他們說：「那樣就是家暴！你們應該去關心一下，我都氣到全身發抖了，你們竟然就這讓他們離開，太誇張了！」，當下臉超臭，直到回到車上才稍微緩和情緒，默默在心裡祝福那個孩子，也很希望警察能做些什麼，更希望那名女性能有勇氣護著女孩，「希望施暴者能知道孩子不是你的財產，不是你的出氣包，更不是你要怎樣就能怎樣的，他們是獨立的個體，我們只是盡做父母的職責照顧他們而已」，也認為東方文化總把這些事情當作是「別人的家務事」之類，感嘆不該有這樣的態度，直呼「沒有人是局外人」。

(中時電子報)