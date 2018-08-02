教育部擬放寬學貸還款 最長4年可只繳利息

2018年08月02日 13:48 旺報 簡立欣

教育部研擬放寬就學貸款還款條件，規畫每位貸款人最多可申請4年「只繳息期」，期間只繳息不用還本金；以30萬元學貸為例，目前每個月還3273元，如果申請「只繳息期」，每月只要還288元。這項政策9月上路。

教育部2日在行政院會向行政院長賴清德報告「就學貸款輕鬆還措施」，會後教育部高教司長朱俊彰表示，現行政策是所有貸款人寬限期1年，未來將再新增「只繳息期」。以目前銀行利率1.15%、學貸30萬元計算，每個月必須還3273元；如果申請「只繳息期」，每月只要還288元，「不到原來的十分之一。」

另一個放寬條件「緩繳息」，不用還本金也不用還利息，是針對經濟弱勢者，之前標準是月薪3萬元，9月之後放寬為3.5萬元。

朱俊彰表示，每個貸款人一生中都可以申請4次，隨時視自己需求申請；貸款人不需要跑銀行，只要下載表格填妥，寄回原對保銀行即可。

至於需要的預算及從哪裡編列，朱俊彰表示，預估第1年預算要6億元；因為申請的人愈來愈多，會逐年成長，第9年推估最高會到15.4億元，第12年因為有學生已經還完，降為12.9億元。

朱俊彰表示，因為少子化，政府的負擔學貸利息逐年下降，過去5年少了6億元利息，「所以政府財政是可以負擔新學貸還款政策的。」

他補充，目前所有申請學貸的在學生和畢業生大約87萬人，每人平均貸款28到30萬元，其中50萬人正在還款；另外目前7504位學生逾期還款，逾放比0.56%，這些逾期還款者以及現在還在還款者都可以適用新政策，不是今年度畢業才可以用。

(旺報 )