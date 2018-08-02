卸魚未預報罰近130萬 漁業署籲漁民守法

2018年08月02日 13:48 中時 游昇俯

去年遠洋漁業三法正式生效，但三法罰則嚴苛，屢引起漁民反彈。近日某漁船為了遲交一張報表，遭處分130萬罰金再登媒體版面，漁業署2日澄清，自遠洋漁業三法施行以來，至今共對71艘漁船，開出97張處分書，罰金累積9千零1萬元，近期漁船違規已有減少趨勢，惟該漁船未在卸漁前3日提出卸魚預報，屬於重大違規，呼籲漁民朋友遵守相關規定。

因應我國遠洋漁業受到歐盟非法捕魚IUU黃牌警告，遠洋漁業三法自2017年1月20日生效，漁業署副署長王正芳表示，因三法實施後相關處分嚴重，漁業署前後已辦理多場說明會，在核發遠洋漁業作業許可時，也會將相關規範逐條告知漁船船主、船長。

王正芳說，遠洋漁船卸魚前3日應提出卸魚預報，供卸魚時檢查漁獲量，但該船於去年3月20日在菲律賓納卯港卸魚，卸魚後才提交卸魚預報，屬於重大違規。他說，漁業署依照遠洋漁業條例，核處船主罰鍰100萬元，是處分額度最低罰鍰，核處船長20萬元，也是最低罰鍰，此外再收回違規船隻的用油補貼7萬4831元。

根據遠洋漁業條例，重大違規項目包括無作業許可、捕撈銷售禁補漁種、未經許可轉載或卸魚等。

漁業署簡任技正劉啟超表示，重大違規罰金依船噸位而定，20至50公噸小船罰金100至500萬元，500噸以上大船，罰金則在600萬元以上；因國際漁業管理措施強調，對漁獲量追蹤很嚴苛，管制魚種有一定配額，但一般魚種仍會給予漁民漁獲量2成的誤差彈性。

王正芳則說，遠洋漁業三法實施初期違規確實較多，但近期已有改善，目前漁業署透過監控中心預防性監控，避免漁船產生跨海域作業違規，漁業署對違規案件均會審慎看待，處分不是最終目的，但條例施行後，行政單位還是有依法行政之責。

(中時 )