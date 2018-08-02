明年大考6系組仍採計5科 招聯會：建議更正

2018年08月02日 13:48 旺報 簡立欣

大學招生委員會聯合會2日召開教務長工作小組會議，初步決定108學年起無論是繁星推薦、個人申請及考試分發等3個招生管道使用學測成績，合併計算後至多4科。由於仍有6系組想採計5科成績，招聯會教務長工作小組決議，建議這些校系可以在簡章公布之前更正。

招聯會表示，因應108新課綱上路，教育部在106年核定111考招新制，大學招聯會常委會決議，為了呼應高中端的期待，108學年起先行推動配套銜接措施，將現行學測必考5科改為選考，大學在繁星推薦及個人申請入學招生管道最多只能使用4科，原大學甄選入學委員會在11月發售繁星推薦與個人申請簡章時公布參採科目資訊，已經提早在6月12日公布。

會議討論目前是分別就繁星推薦與個人申請兩管道，規定均不得再使用學測5科總級分、至多採用學測4科，設計初衷是要讓學生適性選擇考科、高中發展多元選修課程、落實新課綱適性學習、不要造成考生壓力。為了避免跨管道招生使用科目上不同，導致準備某一校系還是得使用5科，因此決定做限制。

招聯會執行秘書戴念華表示，明年參與個人申請的1963個系組（不含公費及新增系組）中，有6個校系，包括台師大地理系、中國醫藥大學醫學系、文化大學景觀系、高師大體育系、中山醫學大學公共衛生系以及國立台灣體育運動大學運動健康科學系，個人申請與繁星推薦使用的學測科目仍是5科，教務長工作小組討論後決議，建議發函要求6校系在簡章公布前更正。至於考試分發管道，108學年度採用學測當檢定的部分，考分會也將先調查相關校系是否有超出4科範圍後再作協調。

會議同時討論，原住民外加名額第一階段的篩選方式，將現行「學測總級分」改為個人申請招生管道，以「校系所定檢定、篩選、採計科目級分總和」作為同級分超額篩選使用項目一致。

另外，108學年個人申請招生管道繼續試辦APCS「大學程式設計先修檢測」，將學習歷程納入第一階段檢定及篩選倍率，每校系至多3名，待蒐集資料後決定校系與名額。

招聯會執行秘書戴念華表示，教務長工作小組會議結論，將提請8月28日常委會待議決後確定。

(旺報 )