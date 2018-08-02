體驗傳統市集樂趣 宜蘭市傳統市場節11日登場

宜蘭市公所2日舉行「2018宜蘭市傳統市場節」記者會，市長江聰淵（左）與「寶島叫賣哥」葉昇峻上演逗趣的對話 。（胡健森攝）

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農曆七月將至，許多家庭開始要為中元普渡做準備，傳統市場也跟著熱鬧起來，宜蘭市公所11日將在南、北館市場前的光復路上舉辦「2018宜蘭市傳統市場節」活動，邀請民眾一起體驗傳統市集商品叫賣的樂趣，並欣賞舞集與樂團等表演，同時一飽耳福聆聽台語金曲歌手的精彩演出。

市公所2日舉行記者會說明「2018宜蘭市傳統市場節」的活動內容，包含連續入圍金曲獎5次台語歌手許富凱現場演唱、普羅佛拉明哥舞精采的舞蹈演出及台灣竹樂團（綠色環保樂團）竹製打擊樂器及傳統竹管樂器表演；當天的市場叫賣活動，也將邀請市長江聰淵、叫賣哥與觀眾互動，加深民眾對宜蘭市傳統市集熱鬧的印象，並行銷宜蘭市在地傳統市集文化。

在2日的記者會上市公所也特別邀請「寶島叫賣哥」葉昇峻先秀一段推銷商品的絕活，一同站在台上的宜蘭市長江聰淵笑說，他小時候也幫家人在市場賣過菜，但當時年紀小不大會說話，經常因為客人殺價後賠錢賣，結果賣得的錢比進貨成本還少；「寶島叫賣哥」則接著說，難怪可以當上市長，原來江市長當年就已經打下了很好的基礎！兩人這番逗趣的對話，引起眾人一陣大笑。

江聰淵表示，隨著時代的進步及社會生活形態變遷，帶動人們購物習慣之改變，但傳統市場依然扮演不可或缺的角色；充滿人情味、熱鬧感及特有的叫賣方式，討價還價的成就感，這是傳統市集「傳統、好味、好厝邊」的特色。希望透過這次活動，發揚暨行銷宜蘭市傳統市集的在地產品及市場人文風情。

(中時 )

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