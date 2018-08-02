蔡英文：讓漫畫在臺灣發展 是執政者的責任

2018年08月02日 13:58 工商 崔慈悌

蔡英文總統今天表示，政府正推動一系列政策，希望漫畫產業可以打好基礎，變成很重要的產業。「讓漫畫可以在臺灣有一個發展的機會，確實是執政者的責任」。文化部目前正在推動漫畫基地，未來就能聚集相關的人才與資源。

蔡英文總統今天接見「台北市漫畫從業人員職業工會」理事長賴有賢等人，她說，文化部與漫畫產業界在過去一段時間，應該都有很緊密的合作關係。政府推動一系列的政策，就是希望漫畫產業可以打好基礎，開枝散葉，變成一項臺灣很重要的產業。

蔡英文指出，臺灣漫畫的人才其實很多，而且市場也應該是存在的。無論是小朋友或大人都喜歡看漫畫，所以市場是無限的、可以一直不斷開發；而人才方面，也有很多年輕人想投入這個產業，「但是這個產業也確實很辛苦」。

她在競選時，常常有機會與不同產業的朋友交換意見，其中一次就是和漫畫產業的年輕朋友交換意見，「有些年輕朋友因為這條路走得太艱辛，所以講到後來都哭出來」，當時她覺得很動容，總覺得如果她執政的時候可以盡一份心力，「讓漫畫可以在臺灣有一個發展的機會，確實是執政者的責任」。

她也要請文化部長鄭麗君「不要讓年輕人在這條路上走得如此艱辛」，蔡英文也提及，日前她參觀「鄭問故宮大展」，展現出來的意象，其實就是超越國界的影響力。她在現場看到許多來自不同國家的人，證明了這是一項跨國界、跨文化的擴散，「在這種情況下，我們更有理由將這項產業做好」。

蔡英文指出，漫畫產業尤其可以做跨領域的合作，例如與XR（Extended Reality延展實境）的結合。前陣子，政府舉辦黑客松活動，也是希望能夠跨領域。除了政府有一系列的政策之外，文化部目前正在推動漫畫基地，如果有一個基地，就更能聚集相關的人才與資源。

她說，在她的年代，小朋友成長過程中都是與漫畫在一起的。「我們是跟漫畫在一起長大的世代」，沒有理由讓下一個世代不能跟漫畫一起長大，或者在漫畫的世界裡找到他們未來生涯的可能性，「這個都是我們做大人的責任。」

賴有賢則轉贈一幅韓國知名肖像畫家金光星所畫的蔡總統肖像，他提到，蔡總統非常重視臺灣的漫畫產業，尤其政府在臺中將設置「國家漫畫博物館」，這對臺灣的漫畫界來說，是重要的基石；前瞻計畫也讓許多創作者有了更多的作品，「因為沒有好的作品，就無法與世界各地競爭」。

他也建議臺灣美食能夠與漫畫文創作結合，並邀請蔡英文和府秘書長陳菊蒞臨10月5日「第二屆臺灣漫畫節」活動，為漫畫產業加油打氣。

他說，臺灣的漫畫文化被忽略許久，最近才被重視，漫畫界對於文創場所具有很大需求。蔡英文也對此回應表示，創作的空間很重要，因為人要聚在一起，才能相互激發創意，如果每個人都隔在自己的空間，創意會是很困難的。她也請文化部評估場地的選擇，提供漫畫家創作的空間。

(工商 )