掏空根基營造8800萬 冠德公主痛哭只願付100萬換緩刑

冠德玉山基金會董事長馬紹齡被控掏空根基，她開庭痛哭希望法院能給予緩刑，但僅願支付100萬公益捐。（李文正攝）

友善列印
中時

時任冠德建設副董事長馬紹齡被控掏空子公司根基營造8800萬，以及逃漏稅等案件，士林地院開庭審理，馬上想到已經去世的父親，當庭痛哭，她說工作25年，現在連一個舞台也沒有，但對於檢察官要求公益捐5000萬，馬的辯護人回答，書狀寫100萬。

目前擔任冠德玉山基金會董事長的馬紹齡，是冠德建設創辦人馬玉山的大女兒，弟、妹接管冠德和根基，馬目前住明水路自家建設公司蓋的「冠德花園大廈」。此案，早在2011年到2014年間，馬為了取得建案的土地，支付2筆仲介費，在以假發票報帳，藉此掏空根基7200萬，檢察官搜索時，馬為了掩飾罪行，還將現金放回金庫，聲稱沒有挪作他用，但檢察官依鈔票號碼和印刷年份，戳破謊言。

馬偵查庭還委由前特偵組發言人陳雲南當辯護人，後解除委任，歷次開庭都認罪，開庭數度痛哭，她今說：「你們每個人都有專業，而我工作了25年，都是為了集團，花光所有積蓄、向朋友借錢還給根基，這段時間還失去最愛的父親，無法面對陌生人的眼光，我承認有錯，但需要這樣嗎！起給我一個自新的機會。」

馬強調所做的一切都是為了集團，辯護人主張，金錢並沒有進入私人口袋，該還的都已還給根基，而且該建案，也讓根基賺得4300萬，根本沒有損失。

但檢察官舉出不法所得有7、8千萬，想要緩刑的話，最少要拿出公益捐5000萬，法官問辯護人意見，律師表示：「100萬」，並請合議庭審酌馬已經罹患精神疾病，需要定期服藥，請法院酌減。

(中時 )

真實版神鬼交鋒 通緝犯應徵總幹… 台塑企業回扣案 檢調再搜七處所

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。