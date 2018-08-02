掏空根基營造8800萬 冠德公主痛哭只願付100萬換緩刑

2018年08月02日 14:14 中時 李文正

時任冠德建設副董事長馬紹齡被控掏空子公司根基營造8800萬，以及逃漏稅等案件，士林地院開庭審理，馬上想到已經去世的父親，當庭痛哭，她說工作25年，現在連一個舞台也沒有，但對於檢察官要求公益捐5000萬，馬的辯護人回答，書狀寫100萬。

目前擔任冠德玉山基金會董事長的馬紹齡，是冠德建設創辦人馬玉山的大女兒，弟、妹接管冠德和根基，馬目前住明水路自家建設公司蓋的「冠德花園大廈」。此案，早在2011年到2014年間，馬為了取得建案的土地，支付2筆仲介費，在以假發票報帳，藉此掏空根基7200萬，檢察官搜索時，馬為了掩飾罪行，還將現金放回金庫，聲稱沒有挪作他用，但檢察官依鈔票號碼和印刷年份，戳破謊言。

馬偵查庭還委由前特偵組發言人陳雲南當辯護人，後解除委任，歷次開庭都認罪，開庭數度痛哭，她今說：「你們每個人都有專業，而我工作了25年，都是為了集團，花光所有積蓄、向朋友借錢還給根基，這段時間還失去最愛的父親，無法面對陌生人的眼光，我承認有錯，但需要這樣嗎！起給我一個自新的機會。」

馬強調所做的一切都是為了集團，辯護人主張，金錢並沒有進入私人口袋，該還的都已還給根基，而且該建案，也讓根基賺得4300萬，根本沒有損失。

但檢察官舉出不法所得有7、8千萬，想要緩刑的話，最少要拿出公益捐5000萬，法官問辯護人意見，律師表示：「100萬」，並請合議庭審酌馬已經罹患精神疾病，需要定期服藥，請法院酌減。

(中時 )