人事總處：政院派遣人力歸零 不會造成承攬人力大量增加

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賴揆核定中央機關逾7000派遣工兩年內歸零，遭指將改為勞務承攬，賴揆上午指出人事行政總處人事長施能傑對外說明，強調將來9成的勞動派遣人力將轉為政府的自雇人力，只有不到10%會轉為其他方式辦理聘用，以避免形成錯誤視聽。人事總處則表示，政院派遣人力歸零改自僱人力，不會造成承攬人力大量增加。

賴揆在院會上表示，過去兩年來，在蔡總統領導下，許多社會長期追求的改革工作都已逐一完成。在基層有一些肯定，但也有部分懷疑，勞動團體長期追求將派遣人力轉為政府正式編制內人力或臨時人力，政府雖有決心要解決，卻有部分團體質疑將政府派遣人力轉為承攬工作。

人事行政總處隨後發出新聞稿表示，行政院日前核定「行政院暨所屬機關(構)檢討勞動派遣運用實施計畫」，設定以2年度完成零勞動派遣，並針對現行派遣人員所辦理的業務性質，檢討調整用人類型，超過9成將改為政府自僱人力，少數屬於不需要機關指揮監督之業務，如事務性、操作性之單純工作項目，才能以勞務承攬方式辦理，所以零派遣計畫不會造成承攬人力大量增加。

人事行政總處進一步指出，凡是不需要指揮監督的業務改以承攬方式辦理時，也將完全依照「政府機關（構）運用勞務承攬參考原則」等相關規定辦理，以保障承攬人派駐勞工權益，不會有不當運用勞務承攬和損及人員權益的問題。

(中時 )

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