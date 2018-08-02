阿里山浪漫神木婚禮 限量12對新人報名

阿里山香林神木有兩千年以上樹齡，每年都吸引新人拍婚紗照。（觀光局提供）

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除了神木外，許多新人也會跟阿里山小火車拍婚紗。（觀光局提供）
阿里山有茶園，也是拍婚紗的景點之一。（觀光局提供）
阿里山浪漫神木婚禮，在10月舉行，限量12對新人報名。（王思慧攝影）
阿里山浪漫神木婚禮每年開放報名都被秒殺，觀光局預計會有今年會有4500人上山，帶來經濟效益。（觀光局提供）

觀光局阿里山風景區管理處，打造阿里山「神木下婚禮」形象，舉辦全台唯一高山神木婚禮儀式，吸引海內外新人參與，目前已多達百位新人在神木見證下，互訂終生。活動將在阿里山香林神木平台舉行，於10月20至21日浪漫登場，目前僅開放國內12對新人報名參加，海外4對新人，共度特別婚禮儀式。

觀光局副局長張錫聰表示，阿里山神木婚禮每年都吸引許多新人和親友參加，預計今年可多達4500人上山，不但促進觀光旅遊，也能為當地帶來經濟效益。若新人邀請神父證婚，剛好神父加上神木，在充滿靈氣的氣氛下，新人婚禮一定幸福美滿。

阿里山國家風景區管理處長馬惠達說，每年都有很多新人遠赴阿里山拍婚紗，因此觀光局結合在地特色商品，舉辦神木婚禮；因場地有限，從上百名報名名單中，挑選12對新人，每次報名都「秒殺」額滿。若沒被選上也別氣餒，阿里山管理處也會整理出最佳拍攝地點，除了神木下，其他像是、森林鐵路火車及車站、茶園或森林風景等，將照片提供業者，有興趣的新人可洽詢婚紗攝影公司。

觀光局表示，今年特別推出一生一世（1314元）及愛情長長久久（9999元）等兩個方案，除讓新人們參加神木下婚禮外，還能體驗一系列浪漫遊程，包括手作團茶、共食創作的情人套餐、手作甜點DIY、鳥籠下午茶體驗等。還有獨具原民特色的鄒族傳統婚禮體驗，結合長期合作店家，規劃豐富的結婚賀禮贈送給新人們，共創浪漫記憶與滿滿祝福。

阿里山管理處特別推出的「Hen會拍婚紗攝錄影比賽」，邀請全國的婚紗攝影師與新人們，於8月15日至11月15日止，在浪漫的阿里山裡拍出獨一無二的美景婚紗照與甜蜜短片，總獎金6萬元。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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