美國會通過國防授權法案 軟化對中興通訊禁令

2018年08月02日 14:20 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

美國聯邦參議院1日以87票贊成、10票反對通過《2019會計年度國防授權法案》（NDAA 2019），該法案是經過參眾兩院協商會議協調後的最終版本，將在咨請川普總統簽署後生效施行。法案中雖然針對大陸通信大廠中興和華為設備的應用範圍做出限制，卻相對緩和，無法阻止川普解救中興通訊公司（ZTE）。

6月18日參議院投票通過的版本中，曾新增了一項單獨條款，拒絶川普想要挽救中興通訊的和解協議，要求重新禁止銷售美國高科技晶片給中興（中興條款）。參議院隨即把法案送回眾議院討論、重新投票。兩院終於協調完成，上周眾議院以359-54票通過之後，參議院繼而在1日表決通過。

德國之聲中文網2日報導說，這次兩院通過的最終版本中，雖然針對中興和華為設備的應用範圍做出限制，卻相對緩和。兩黨議員都對川普解救中興的決定不滿，但是參眾兩院都是共和黨占多數，為了緩和白宮的意見，「中興條款」在最後關頭流產。

共和黨聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）是「中興條款」的幕後推手。眼見中興有望起死回生，他決定投下反對票。他說：「中國及其通訊設備所帶來的威脅實在太大、太嚴重了，讓我不得不反對我過去都一直支持的法案。」

德國之聲指出，比起大陸，這次參眾兩院通過的《國防授權法》更視俄羅斯為假想敵。法案允許政府針對俄羅斯進行制裁，讓華府不得販售國防設備給有使用俄羅斯科技的國家。支持者表示，這項條款有助於促使某些國家戒除對俄羅斯的倚賴。

另外，該法限制美軍與俄羅斯的軍事合作範圍，也要求美國在處理外國企業取用美國關鍵科技之前，進行更審慎的評估。法案將投資650億美元，開發新一代「低當量核彈」。這種武器殺傷力較低，主要是在俄羅斯動用戰術核武器的前提下，有限度的應對。

中興之前違反美國的貿易法規，把敏感資料賣給美方的宿敵，也就是伊朗、北韓，因而遭美國施加禁售令，差一點就要被美國逼出市場。但是，在陸美貿易戰開打後，川普疑似把中興當做談判籌碼。5月13日，川普發推特稱，正在與大陸國家主席習近平合作，幫助中興恢復營運。

當時，民主黨聯邦參議員舒默（Chuck Schumer）諷刺道：「這對於習主席而言將是一個巨大的勝利，對於川普總統而言則是戲劇性的退卻。國會兩黨應該聯合起來阻止這個協議。」

雖然中興條款在NDAA中消失，該法仍然決定強化「外來投資審查委員會」（CFIUS）的權限，要更加審慎檢查外來投資是否對國安形成威脅。此條款被詮釋為針對大陸。

另據南韓《朝鮮日報》中文網報導，針對朝鮮半島部分，NDAA規定，未經美國國會批准，不得將駐韓美軍兵力縮減至2萬2000人以下，想撤走駐韓美軍，必須取得國會的批准。此外，川普政府須向國會提交北韓核問題相關報告，尤其是寫明了大規模撤軍不能作為北韓「完全、可驗證且不可逆的無核化」（CVID）的談判對象。

該法案的內容還包括，川普政府不僅有義務向國會報告北韓核武器項目的詳細內容，今後還有義務向國會報告和北韓簽署的核協議履行情況的相關驗證評估。

(中時 )