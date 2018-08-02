陳為廷任時力黨團助理 朱學恒：還敢罵柯P物化女性？

朱學恒表示，如果民進黨和時代力量要用這麼高道德標準來檢驗柯文哲的話，那就不要辦募款餐會，不要讓政治人物跟金主吃飯，時代力量還用性騷擾累犯陳為廷當助理，怎麼不敢罵自己人呢？ (圖／本報資料照)

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中時電子報
/整理報導

台北市長柯文哲昨（1日）表示，一日市長幕僚影片要是點閱率破千萬，將請「學姊」黃瀞瑩和「大牛」柯昱安陪粉絲吃飯，但因媒體下標時強調「學姊」，遭外界質疑物化女性。對此，「宅神」朱學恒表示，阿北如果真有做錯事一定要罵，但如果綠營和時代力量要用高標準檢視，那時代力量聘用性騷擾累犯陳為廷當助理，怎麼不敢罵自己人呢？

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台北市長柯文哲昨受訪稱，一日市長幕僚影片點閱率已破九百萬，要是破千萬，不妨舉辦抽獎活動，得獎者可以和學姊等幕僚吃飯，但因用「陪吃飯」加上媒體標題特別強調學姊，遭外界質疑物化女性。

對於外界對柯Ｐ的抨擊，朱學恒於臉書PO文表示，「實際看完前後文現場發言就是叫負責參與活動的兩個幕僚參與製作公司一千萬次點閱辦的網聚啊，哪來什麼性別歧視之處？（小牛明明是個男的卻被忽略這不也是歧視嗎？雖說大牛小牛我也分不清楚）」？

朱學恒更強調民進黨跟時代力量不能正面打不贏，就用歧視栽贓戰法搞鬥爭。發言人酒駕不能批，因為歧視原民！吳音寧無能不能批，因為歧視女性！如果民進黨和時代力量要用這麼高道德標準來檢驗的話，那就不要辦募款餐會，不要讓政治人物跟金主吃飯，時代力量還用性騷擾累犯陳為廷當助理，怎麼不敢罵自己人呢？競選就堂堂正正決鬥，老是用陰招很爽嗎？

(中時電子報)

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