柯P好幫手！市府同事直擊報導「學姐」黃瀞瑩

面對「陪吃飯」風波，黃瀞瑩認為市長柯文哲的措辭可以再精確一點。（范揚光攝）

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中時電子報
/綜合報導
「一日幕僚」影片捧紅台北市府幕僚「學姐」黃瀞瑩。(圖/擷自黃瀞瑩臉書)

台北市長柯文哲與藝人邰智源合作拍攝網路節目「一日幕僚」影片，至今點閱突破900萬正向1000萬衝刺。該影片捧紅市府幕僚「學姐」黃瀞瑩以及「小牛」柯昱安。尤其，「學姐」黃瀞瑩更紅透半邊天，「小牛」柯昱安今日凌晨在臉書分享「學姐」黃瀞瑩工作點滴，讓粉絲們一窺「學姐」真實面。

「小牛」柯昱安指出，柯P每天都會遇到媒體堵麥，幕僚都會先給他一份幕僚擬定的「談參」作為回答參考，「學姐」黃瀞瑩每天都必須一大早起來思考記者會問什麼問題，市長應該回答什麼答案，草擬出這些題目與擬答，而這些題目與擬答，會再經過發言系統（發言人、副發言人、市長室發言人）的精雕細琢後，成為柯P手中的那一份談參。

「小牛」柯昱安表示，「瀞瑩剛上工不久時，還不一定能抓到輿論與議題的方向，但才短短幾個禮拜，我發現她在擬答的內容上『越來越像阿北』，不只是方向、論述跟市長的理念相近，連語氣都如出一轍，什麼『不是啦』、『我想是這樣啦』、『哎呦』這種柯P式的發語詞都可以融入在她擬的答案中，讓市長更容易理解聯訪時的應對進退，客製化的程度連我都自嘆弗如，學習和吸收能力大概跟海綿差不多強，這也是我覺得她可以稱職扮演學姊這個角色的原因。」

「小牛」柯昱安另舉出市長Twitter為例，指「在她接手前已經荒廢一陣子，本來預期也只希望她把市長臉書的文字翻譯成英文放上去，但她有自己的想法，接了之後粉絲數暴衝不說，還創造了英文版『柯語錄』。」

「小牛」柯昱安大讚「學姐」黃瀞瑩「能把冷灶炒熱，這不是實力，什麼才是實力？」

(中時電子報)

柯昱安臉書
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