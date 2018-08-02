「學姊」怎突然剪髮？黃瀞瑩反骨笑：不迎合大家口味

2018年08月02日 14:39 中時電子報 林郁庭

黃瀞瑩笑說，「因為我骨子裡有很反骨的基因，之前大側分的髮型，大家都說很漂亮，那我就覺得，我就偏不要這樣做」。

台北市長柯文哲與網路節目合作《一日幕僚》影片，讓幕僚「學姊」黃瀞瑩跟著暴紅，一舉一動皆受到外界關切，她日前剪髮也都受到討論，於2日接受廣播節目專訪時透露為何突然改變造型的原因，是自己有「反骨基因」。

「學姊」黃瀞瑩今天上午接受電台專訪時，被主持人問到今天受訪時的妝髮有特別準備？黃瀞瑩說，自己仍像平常一樣，生活沒有特別做改變，今天的妝容就是她平常會化的樣子，沒有因為媒體要來拍就多一道工續。

主持人問她「最近剪頭髮啦，其實看到你剪頭髮後，我也感到很震撼耶」，黃瀞瑩笑說，「因為我骨子裡有很反骨的基因，之前大側分的髮型，大家都說很漂亮，那我就覺得，我就偏不要這樣做」、「沒有人可以決定我的頭髮長度、或是髮型的樣子決，所以我就刻意去剪了一個瀏海，打破大家對『學姊』一定要長什麼樣子，沒有要迎合大家口味」。但主持人笑說，刻意瀏海剪得更短，更像學姊了。

黃瀞瑩爆紅後，5年前接受宅神朱學恒街頭訪問的影片被找出來，她表示，沒想到大家這麼厲害，影片裡有很多不同的民眾被訪問，沒有標記出名字也可以看出是她。黃瀞瑩替粉絲解惑，透露自己有戴牙套矯正、也有戴瞳孔放大片，笑稱「這是身為女生基本的權利」，不過自己並沒有割雙眼皮。

(中時電子報)