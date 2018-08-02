經營地下錢莊暴力討債 「菜市仔王陽明」栽了

廖姓男子(前中)因長相神似藝人王陽明，自稱「菜市仔王陽明」，還以臉書直播掩護地下錢莊，仍遭警方逮獲。(林欣儀翻攝)

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討債集團首腦廖姓男子因長相神似藝人王陽明，對外自稱「菜市仔王陽明」，除透過臉書直播銷售精品獲利，還以直播作為掩護、暗地裡經營地下錢莊，若被害人欠錢未還，就持棍棒、槍枝脅迫還錢，警方經蒐證追查，逮獲廖男等6人，依違反組織犯罪條例等罪嫌法辦。

台中市警局霧峰分局日前追查一起消費糾紛案件，發現廖男（26歲）平常以「川戶精品嚴選」的名稱透過臉書直播販售手錶、包包等精品，每月獲利約2、30萬元，但他仍不滿足，還以直播為掩護，私下經營地下錢莊與暴力討債集團。

警方指出，一名被害男子向廖男借款3萬元，短短1年內、光是利息就支付了10萬元，之後因無力償還，即遭廖男透過臉書、LINE恐嚇，另有被害人因無法償還本金與利息，竟被廖男夥同手下持棍棒、槍枝恐嚇逼迫，還有人連家中的電視、電視櫃都被迫抵押給廖。

警方表示，廖男旗下成員最年輕的未滿20歲，最近執行暑期青春專案與安居溯源專案，持續追查，見時機成熟，搜索廖住處等地，查扣棍棒、本票及借貸資料等犯罪證物，並於集團戴姓成員住處查獲海洛因毒品3.69公克、安非他命58.34公克。經偵訊後，將廖男及共犯共6人依違反組織犯罪條例、強盜、妨害自由、恐嚇取財及毒品等罪嫌移送偵辦。

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(中時 )

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