台中福華飯店攜手傢式國際9／16辦公益園遊會

2018年08月02日 14:56 工商 曾麗芳

愛心不落人後的台中福華大飯店，今年攜手傢式國際將於9月16日下午5點至晚間8點半，於台中福華大飯店停車場合辦「中秋傳愛-星光公益園遊會」，為期三個半小時的活動，將以「園遊會」型式進行，逾30個吃喝玩樂攤商結合愛心物資義賣，預計將吸引1,500人次到場。

台中福華大飯店表示，園遊券每張售價500元，可用來兌換現場拍賣商品與攤商消費，台中福華大飯店與傢式國際預計將以200萬元為活動募款目標，扣除成本後將利潤全數捐給關懷失家兒童的「張秀菊基金會」與「台灣嚮光協會」，協辦單位「台中親農運銷合作社」也共襄盛舉發揮愛心。

「中秋傳愛-星光公益園遊會」由「傢式國際」發起舉辦兩屆後，並在台中福華大飯店董事長廖國宏建議下，透過「傳愛接棒」形式，邀請更多不同企業參加，讓力量更壯大。廖國宏表示，希望更多企業共襄盛舉，活動辦得一屆比一屆更加熱鬧、壯大。

台中福華大飯店與傢式國際表示，為讓這股良善力量更擴大傳遞，即日起至8月31日止，於台中福華大飯店與傢式國際總公司、GRACE實木鄉村 手感廚具、MOODI WOOD傢櫥、TEAM7 奧地利實木廚具家具全省門市，接受民眾愛心物資捐贈，收受類別包括有電器、包包、杯子、書籍、畫作、家事藝品、腳踏車等代步工具，歡迎全新或九成新品捐贈，透過此方式，除讓家裡囤積已久的物品，都能夠善盡其用，現場也可透過園遊券購買，等於間接邀請捐贈物資的民眾，一起做愛心。

(工商 )