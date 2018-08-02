台灣人最困擾10大疾病出爐！第1名比肥胖恐怖

2018年08月02日 14:45 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

國人最關心什麼健康議題？最困擾的疾病又是什麼？根據Yahoo奇摩與《早安健康》公布的健康大調查，台灣人最困擾的疾病第一名竟然超越肥胖，調查發現最令人在意的其實是腰痠背痛，第二名才是肥胖代謝；在自評健康狀況中，以18至44歲最差，65歲以上反而最佳。

雖然減肥一直是熱門的健康議題，但根據早安健康與 Yahoo! 奇摩發布的「2018年台灣健康大調查」指出，國人的十大困擾症狀中，看似不嚴重的「全身痠痛」竟拔得頭籌、位居第一，而且值得注意的是，18至35歲的族群就佔了三分之一。骨科醫師陳怡孜分析，最大原因就是久坐、長時間使用手機、電腦，以及姿勢不良造成，而且以上班族情況最嚴重。

第二名至第十名依序是：代謝變差（肥胖、水腫）、眼睛乾澀（3C眼）、過敏、胃痛、失眠、便祕、頭痛、口臭、牙痛。陳怡孜指出，因為習慣造成的慢性發炎，這種疼痛最難治療。綜觀國人日常生活習慣發現，受訪者中有45%的人久坐、每天使用手機、電腦超過8小時的有40%、睡前還要滑手機的也有37%。

這些不良的生活習慣是導致全身痠痛、肥胖、眼睛痠澀、胃痛、失眠、便祕、頭痛等十大症狀的原因，因此想擺脫病痛，第一要務就是改變生活習慣。另外，對比「累累上班族」與「活跳跳退休族」發現，認為自己「健康狀況良好」的年齡層，以65歲以上族群最多，高達75%。相反的，18至44歲的年齡層中，只有58%至59%自認健康。

(中時電子報)