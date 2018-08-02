仍不信任！ 美參院批准 延緩交付土耳其F-35戰機

美國參議院又一次對土耳其制裁，要求美國政府延緩交付往後的F-35A戰機。（圖/美國空軍）

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中時電子報

據土耳其薩巴日报（Daily Sabah）報導，因為向俄羅斯購買S-400飛彈系統、與美國產生對立的土耳其，今日又面臨為難的局面。美國聯邦參議院（U.S. Senate）今日以87票贊成、10票反對的表決結果，批准了《國防授權法案》（National Defense Authorization Act）；其中的一項，就是要求美國政府拖延未來所有向土耳其交付F-35戰機（F-35 Lightning II）的計畫，落實總統川普（Donald Trump）對土國制裁的想法，此舉也立即引發土耳其外交部嚴正抗議。

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土國總統府發言人伊伯拉罕（Ibrahim Kalın）表示，「我們不是隨便可打發的國家，如果有任何利益、因為美國不願交付戰機而受損，土耳其政府不排除提出法律動作！」外長恰武什奧盧（Mevlüt Çavuşoğlu）也氣憤指出，「當初是美方不出售愛國者飛彈系統（MIM-104 Patriot），為保護國土安全、我們才轉向俄羅斯採購；如今你們若堅持拖延或阻擋戰機交貨，那土耳其也不排除另尋賣家，讓我們的軍隊戰力能即時升級！」

土耳其空軍向美國採購百架F-35A戰機。（圖/美國空軍）

F-35隱匿戰鬥機，由全球最大的武器製造商洛克希德馬丁公司，聯手諾格（Northrop Grumman Corp）、普惠公司（Pratt & Whitney）和英國航太系統（BAE Systems）三間民營武器製造商，再加上以美國為首的11國聯盟共同出資，以聯合攻擊戰鬥機計劃（Joint Strike Fighter program）的名義完成。F-35戰機主要分為A、B、C三型，分別屬於傳統型、短場起降型和艦載型三類，每架平均售價約在1億美元（約32億台幣）上下。

長年作為北約（NATO）會員國、又是美國在東地中海重要盟友，更是F-35戰機研發計畫成員的土耳其，為強化空中戰力、砸下100億美元（約3,000億台幣）向美國採購百架F-35A戰機，卻因總統埃爾多安（Recep Erdogan）一個決定，點燃美俄土三國檯面下的矛盾，差點讓首架土耳其空軍麾下的F-35戰機無法交付成功。

如今國會不顧國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）的建議，又一次用強硬手段去「逼迫」土耳其選邊站，不僅讓美土兩國未來關係生疑，更讓外界擔心，目前在德州沃斯堡（Fort Worth）基地受訓的戰機和飛行員，未來會遇到怎樣棘手的狀況。

(中時電子報)

文章來源：US Senate approves decision to delay delivery of F-35 jets to Turkey

文章來源：US Senate passes bill prohibiting sale of F-35 jets to Turkey

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