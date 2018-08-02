死要錢！他PO「裝死照」想騙親友葬禮 因誤接電話露餡

2018年08月02日 14:55 中時電子報 張國欽

泰國男子塔查維特（Tachawit Janngiw）為了向親友騙取葬禮錢，竟與妻子聯手在臉書PO出「假死」的照片，連自己的媽媽都被騙了2萬元，後因誤接親人打給妻子的電話露餡，引來所有親友大罵。

塔查維特叫妻子拍了幾張直直地躺在地上的假死照，然後將照片PO到臉書發文表示「撤銷他臉書帳號前的最後一張照片，我愛你」，向大家宣告塔查維特的死訊。

他的親友看到照片與留言相當震驚與哀傷，不斷問及死因，妻子則煞有其事回應是癌症與氣喘，且拖了一段時間才走的。還說，因為丈夫不想讓大家擔心，才一直都隱瞞生病的消息。

塔查維特死訊PO後，他的妻子開始積極打電話告訴親友，塔查維持的媽媽接到電話非常傷心，趕緊匯給媳婦2萬泰銖買棺材辦喪事，甚至共花了6萬泰銖，請當地寺廟安排葬禮。

可是葬體那天，卻沒看到塔查維特的遺體，於是塔查維特的表弟就打給他的妻子，沒想到接電話的人竟是塔查維特本人，才讓這場騙局曝光。

塔查維特的親人得知他「假死」非常憤怒，他的媽媽還氣到想與兒子媳婦斷絕關係，還有親人在維持留言「你這個渾蛋，真後悔跟你一起上學，我們都感到很受傷，千萬不要再讓我看到你，下地獄去吧」

塔查維特從假死的事穿綁至今，一直龜縮不見人影，不過他在臉書留言「為我的糟糕行為感到抱歉」。塔查維特夫妻這場騙局，可能要面臨16萬泰銖罰款與10年徒刑。

(中時電子報)