醉客浴室滑倒成植物人 酒店妹見死不救判刑4年

酒客浴室滑倒傷重成植物人，酒店女一走了之判刑4年。(示意圖/達志影像)

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酒店呂姓領檯小姐，去年1月與酒醉王姓男客投宿旅館性交易，王卻因不勝酒力在浴室「捉兔子」，後滑倒，撞及後腦躺在地上不省人事，呂女雖兩度向旅館人員請求協助，卻兩度反悔，並在王倒地10小時後一走了之，直到王倒地28小時才被發現送醫，因顱內出血過久成為植物人。案經台北地方法院審結，依遺棄致重傷罪判呂女有期徒刑4年。

43歲的王姓男子，2016年1月22日晚間，到北市中山區民生東路一段的酒店消費，王男和酒店呂姓領檯小姐談好性交易，隔日凌晨近3點，2人投宿萬華一家商務旅館，王當時雖有醉態，但仍能自行行走。

去年1月23日上午8時許，王因酒醉跑到浴室抱著馬桶狂吐，呂女雖曾入內關心，但見男子仍應答自如，因此不以為意，不料，王男在浴室待了許久，呂女再度查看時，驚見王已躺臥地板不省人事。呂女連忙聯繫櫃台，請求派人協助將男子抬出，但等到房務人員上門時，呂女卻拒絕協助。

呂女在房內陪了男子一個上午，下午3點多櫃檯人敲門收取休息費時，呂女再度請櫃檯派人協助，卻又二度拒絕房務人員，隨後付了續住住宿費差額，於當日下午6點半，若無其事自行離開旅館，獨留王男繼續躺臥溶室過了一夜，翌日中午12時許，旅館人員進門查看才連忙送醫，王已獨躺浴室地上逾28小時。

王男在溶室嘔吐時，酒醉踉蹌撞傷頭部，才躺在地板不省人事，但呂女卻未馬上報警送醫，又兩度拒絕旅館協助，讓王躺在地上錯失急救時機，至今仍昏迷不醒。

警方獲報循住宿登記資料查出呂女，但呂女始終未到案遭檢察官發布通緝，最後在桃園龜山被警緝獲。

呂女到案後僅表示，當時嚇得不知所措，才會獨自離開。案經檢方起訴，北院合議庭審理認為，2人是議定性交易的契約關係，旅館房間是私密空間，外人未經同意不得侵入，房內2人如果遇到對方陷於無自救能力的狀態時，彼此有互負生存必要的扶助、保護義務，呂女拒絕房務人員進房，店方無從得知王男狀況，吳女是過程中唯一陪在王男身旁的人，應該履行性交易契約所生的附隨義務。

呂女雖答應賠償100萬元，但交保後2個月才付頭款10萬，之後每月只付1萬元，合議庭認為她不夠積極彌補，明知被害人王男已躺臥地上多時，終至陷入昏迷無法起身，卻未給予就王生存所必要的扶助、保護，還獨自離去，致王傷重成為植物人，依遺棄致重傷罪，判呂女4年徒刑。

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(中時 )

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