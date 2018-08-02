體育署》體育節表演會 9月8日台北小巨蛋熱鬧開演

體育節表演會9月8日台北小巨蛋登場。(黃邱倫)

友善列印
中時電子報

教育部體育署2日舉辦「SUPER STAR體育表演會」記者會，宣布於今年9月8日「SUPER STAR體育表演會」的節目安排。記者會上邀請到多位跑酷者演出，展現速度與極限的結合，化身為移動藝術；同時也邀請到近年來興盛的拳擊運動—育成高中拳擊隊，現場演示拳擊的基本動作，體現結合力道及平衡感的美學，兩個表演都展現了今年體育表演會蛻變求新的精神。

連續舉辦四年的體育表演會，為9月9日國民體育日系列活動之一，每年接近滿座的觀眾，也代表民眾對多元化的運動展現有高度的期待，體育署長高俊雄表示，今年將運用整個小巨蛋作為舞臺，表演方式不再侷限於平面，將透過出奇不意的表演方式與節目設計驚豔全場，一年一度的體育表演盛會將呈現給觀眾別開生面、全新耳目、刻刻精彩的熱力演出。

萬眾矚目的體育表演會將於9月8日(星期六)晚間6點在台北小巨蛋盛大開演，今年表演再升級，透過專業體育、表演藝術結合舞臺聲光效果，設計10項精彩節目、10組以上全國頂尖體育團隊合作演出。

除了國立台灣師範大學競技體操隊、國立台灣體育運動大學韻律體操隊、台北市育成高中拳擊隊、台北市碧湖國小與世界盃及亞運選手組成的花式溜冰隊伍等頂尖體育團隊以外，還有台電男子排球隊、牧德科技羽球隊的企業跨界聯演，更安排了時下熱門的新興活動，也是讓台灣在國際間受到矚目並在去年正式納入運動項目的電子競技運動表演，為觀眾帶來顛覆以往想像的體育表演。今年活動主持人由本土天團浩角翔起擔綱，壓軸將邀請到The Jams 電競俱樂部創辦人暨金曲歌王蕭敬騰，透過爆發力十足的歌聲，為台灣體壇的每一位選手喝采，推向體育表演新高潮。

國民體育日體育表演會將於8月4日(星期六)下午1點正式開放網路索票，請上網搜尋活動官網「i 運動」(http://isports.sa.gov.tw/ )。9月8日當天無法到小巨蛋親身感受的民眾也不要太失望，體育表演會將同步於TVBS歡樂台、緯來體育台、MOD TVBS精采台、TVBS YOUTUBE頻道、體育署moe Sports、LINE TV、i運動FB粉絲團等平台進行直播，讓全國觀眾收看彷彿親臨現場的演出實況。

(中時電子報)

MLB》怒摔手付慘痛代價 他懊惱「… 羽球世錦賽》周天成輕取貧民窟小…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。