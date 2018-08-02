體育署》體育節表演會 9月8日台北小巨蛋熱鬧開演

2018年08月02日 15:00 中時電子報 黃邱倫

教育部體育署2日舉辦「SUPER STAR體育表演會」記者會，宣布於今年9月8日「SUPER STAR體育表演會」的節目安排。記者會上邀請到多位跑酷者演出，展現速度與極限的結合，化身為移動藝術；同時也邀請到近年來興盛的拳擊運動—育成高中拳擊隊，現場演示拳擊的基本動作，體現結合力道及平衡感的美學，兩個表演都展現了今年體育表演會蛻變求新的精神。

連續舉辦四年的體育表演會，為9月9日國民體育日系列活動之一，每年接近滿座的觀眾，也代表民眾對多元化的運動展現有高度的期待，體育署長高俊雄表示，今年將運用整個小巨蛋作為舞臺，表演方式不再侷限於平面，將透過出奇不意的表演方式與節目設計驚豔全場，一年一度的體育表演盛會將呈現給觀眾別開生面、全新耳目、刻刻精彩的熱力演出。

萬眾矚目的體育表演會將於9月8日(星期六)晚間6點在台北小巨蛋盛大開演，今年表演再升級，透過專業體育、表演藝術結合舞臺聲光效果，設計10項精彩節目、10組以上全國頂尖體育團隊合作演出。

除了國立台灣師範大學競技體操隊、國立台灣體育運動大學韻律體操隊、台北市育成高中拳擊隊、台北市碧湖國小與世界盃及亞運選手組成的花式溜冰隊伍等頂尖體育團隊以外，還有台電男子排球隊、牧德科技羽球隊的企業跨界聯演，更安排了時下熱門的新興活動，也是讓台灣在國際間受到矚目並在去年正式納入運動項目的電子競技運動表演，為觀眾帶來顛覆以往想像的體育表演。今年活動主持人由本土天團浩角翔起擔綱，壓軸將邀請到The Jams 電競俱樂部創辦人暨金曲歌王蕭敬騰，透過爆發力十足的歌聲，為台灣體壇的每一位選手喝采，推向體育表演新高潮。

國民體育日體育表演會將於8月4日(星期六)下午1點正式開放網路索票，請上網搜尋活動官網「i 運動」(http://isports.sa.gov.tw/ )。9月8日當天無法到小巨蛋親身感受的民眾也不要太失望，體育表演會將同步於TVBS歡樂台、緯來體育台、MOD TVBS精采台、TVBS YOUTUBE頻道、體育署moe Sports、LINE TV、i運動FB粉絲團等平台進行直播，讓全國觀眾收看彷彿親臨現場的演出實況。

(中時電子報)