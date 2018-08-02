中市生煤管制自治條例 國民黨市議員批「中央沒備查」？

市議員楊正中、顏莉敏、李中、李麗華(由左至右)，2日在市議會中，踢爆「中市生煤管制自治條例」，尚未走完法定程序，自治條例仍有爭議？(陳世宗攝)

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市長林佳龍強調，這項自治條例先前已生效，並送行政院備查，且正在實施中。(陳世宗攝)

台中市政府105年公告的「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」。國民黨籍市議員顏莉敏等2日踢爆說，中央根本沒完成備查、尚未走完法定程序，自治條例仍有爭議？市長林佳龍強調，這項自治條例先前已生效，並送行政院備查，且正在實施中。

市議員顏莉敏、李中、楊正中、陳政顯說，生煤管制自治條例中央沒完成備查、沒有完成法定程序，市民一直被蒙在鼓裡？市長林佳龍從去年就在公開場合宣稱「感謝中央新政府上任後，『同意』生煤管制條例備查，讓市府得以驅動台電的改革。」根本都在騙人！

顏莉敏指出，行政院回函中，經濟部直接回覆不予備查、法務部認為涉及整體能源政策需全面審慎衡量、環保署建議修正條文內容且需符合「溫室氣體減量及管理法」；市府自105年5月4日接到行政院要求已逾兩年，市府迄今都沒向環保署回覆要負起最大責任。

法制局長吳梓生說，市議會制定的生煤自治條例是送請行政院「備查」，並非「核定」。依地方制度法規定，備查是指下級政府或機關間就其得全權處理之業務；依法完成法定效力後，陳報上級政府或主管機關「知悉」，生煤自治條例仍然繼續有效。

環保局表示，生煤管制自治條例減煤規定發揮約束中火效果。台電規畫增設2部天然氣機組，用來填補生煤用量削減後的電力缺口，取代老舊的生煤發電機組；市府將全力督促中火如期於112年併聯商轉，若屆時中火未能如期完成，環保局將依法裁罰。

市議員陳淑華、謝明源、范淞育、邱素貞、李天生等人均肯定市府率先全國制定生煤管制自治條例，要求中火減煤，期許市府繼續努力，持續提升台中市的空氣品質。

(中時 )

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