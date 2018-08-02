是粥也是火鍋「金粥道」火鍋有賣點

金悅軒餐飲集團新品牌「金粥道」鎮店之寶冬瓜原盅白玉粥，是粥更是火鍋湯底，細滑香甜粥糜無論燙海鮮、肉片都多了滑順口感。（馮惠宜攝）

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中時
／台中報導
桑拿雞鍋：去骨雞肉以雞骨、蘿蔔、冬瓜、玉米湯蒸熟，不只吃雞肉，湯底還能燙肉片，加上一碗飯即成雜炊，號稱一鍋多吃CP值最高。（馮惠宜攝）
卜卜蜆：滿鍋鮮蛤在鍋裏熱到張口，啵啵聲化做鮮美湯底，涮海鮮吃最速配。（馮惠宜攝）
火焰鵝：鵝肉先煎後再加上酒和獨家醬汁和冬瓜煨煮，鵝肉可口、冬瓜愈煮愈鮮甜。（馮惠宜攝）
這道烏魚腱是明福台菜海鮮餐廳需要預訂的名菜之一，金悅軒廚藝團隊經重新研發後在「金粥道」港式火鍋推出。（馮惠宜攝）

台中粵菜第一品牌「金悅軒」又有姐妹品牌問世，新品牌「金粥道」是粥也是火鍋，主打冬瓜原盅白玉粥，以冬瓜盅盛白米粥做為火鍋湯底，鮮甜米汁讓火鍋食材更顯滑嫩可口，尤其霸氣冬瓜變身鍋皿，這賣相恐讓喜好鮮奇美食的網美們爆動了。

位於公益路近大墩路口的「金粥道」港式火鍋3日開幕，這也是金悅軒餐飲集團繼金悅軒、金苑茶餐廳、金鰭日本料理之後「金字招牌」，這家店主打港式火鍋，不但匯集港澳名店名鍋，連甫獲台北米其林一星的明福台菜海鮮餐廳「烏魚腱」都在菜單內。

「金粥道」是金悅軒餐飲集團董事長羅文貴、李茂萍夫婦在品嚐過澳門火紅的「嬴到粥」後，決定把這樣的奇鮮美味帶回台灣，經廚藝團隊不斷創新研發取其經典菜：冬瓜原盅白玉粥、卜卜蜆、火焰鵝、手撕雞再昇華，要帶給台灣消費者不一樣的火鍋體驗。

其中鎮店之寶冬瓜原盅白玉粥鑄鐵鍋隔水加溫的冬瓜盅裏熬著白米粥，原湯米香鮮美，入口溫潤可口，涮海鮮、肉片，食材的鮮甜入口多了滑順的口感，粥味吸飽食材的菁華，滋味不斷變化，更加入了冬瓜的清甜，最末還能挖冬瓜肉一起食用。

另一道卜卜蜆，滿滿一鍋蛤蜊鮮湯，先吃鮮甜肥美的蛤蜊，其湯汁涮海鮮吃，又成就一鍋美味海鮮鍋；而火焰鵝鵝肉先煎再以醬料、冬瓜煨煮，鵝肉可口、冬瓜愈煮愈甜；另，桑拿雞去骨雞肉以雞骨、蘿蔔、冬瓜、玉米湯蒸熟，不只吃雞肉，湯底還能燙肉片，加上一碗飯即成雜炊，號稱一鍋多吃CP值最高。

其他還有嗆辣爽口的手撕雞，酥炸芋絲搭上雞撕、芹菜，拌上獨家芥茉醬汁，讓人愈吃愈開胃，另一道烏魚腱，還是明福台菜海鮮餐廳需要先預訂的菜。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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