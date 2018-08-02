台南》時力參選人批小學校長圖利營養午餐 反被網友痛罵

2018年08月02日 15:09 中時電子報 邱文秀

25歲的時代力量台南市黨部組織部主任林易瑩，將參選永康區議員。她踢爆麻豆區港尾國小營養午餐沒上網招標，教育局在睡覺，縱容校長朋友包，廠商爽爽吃到飽！反在PTT八卦版被狂噓，網友痛罵一間學校才60人的菜，一年只有34萬，每天送過去的油錢都不知道去多少了，還小金庫？網友留言「一餐才28元也要打，時力廢到可悲。」、「國小學生吃得比國軍差XD還要被檢舉」。

時代力量台南市黨部組織部主任林易瑩，今年將參選永康區議員。她昨天在台南市政府永華市政中心開記者會，質疑麻豆區港尾國小校長黃寶田營養午餐沒招標 教育局在睡覺，縱容校長朋友包，廠商爽爽吃到飽！

她並在臉書貼文，指港尾國小全校學生近60名，一年營養午餐經費約在34萬元左右，遠高於上網公開招標的最低門檻10萬元，依政府採購法應公開招標，但卻未依法辦理，明顯違法。黃寶東校長更於該校line群組中公然表示，「午餐食材搞定了」、「上等老板是我朋友，願意幫我們送菜了」，完全無視相關法令，非常離譜。教育局每年發放大筆經費，卻未查證學校是否有依法招標，難道是在睡覺嗎？

林易瑩說，營養午餐經費是人民的血汗錢，一分一毫都應依法使用。據悉本案已進入司法調查，希望檢調單位能查明證據，不要縱容違法公務員把納稅錢當成自己的小金庫！

此文在PTT八卦版貼出後，網友幾乎一面倒痛罵林易瑩，網友Olitha發文「時代力量是想害死人嗎？要說依法行政，你們知道生鮮農產品不用政府採購法嗎？而且你們有沒有搞清楚港尾為什麼要直接找廠商？因為根本沒人要送菜啊！你一間學校才60人的菜，一年才開34萬，每天送過去的油錢都不知道去多少了，還小金庫？」

Olitha說「我拜託時代力量可不可以不要躲在辦公室看世界啊？看你們這副德性跑去貼柯p我真的很受不了，你們有學柯一樣每天找里長嗎？你們有像他一樣真的跑遍區里現勘嗎？如果這被搞掉，到時港尾的營養午餐你們能幫忙送菜？哦，還要公開招標哦。」

網友試算「一年12個月扣掉寒暑假大約9個月，一個月算22個工作天所以約9*22共198天，然後34萬除198天每天平均1717元全校午餐錢，再除60人每人約28元一餐，這還是廠商有利潤的情況喔，話說哪裡不對了?」

網友留言「笑死 時力要害台南小學生沒飯吃了」、「覺醒四處害人 不是沒得住就是沒得吃」、「這利潤根本是0 做佛心的」、「我國小學生吃得比國軍差XD還要被檢舉」、「34萬還包括廚工薪水.水電燃料實際上用在食材的費用會更少」、「北爛 稍微了解內情的就知道這是去求來的啦」、「覺青害大學生沒地方住，現在害小學沒得吃」、「檢舉這個的候選人，千萬不要選！」

(中時電子報)