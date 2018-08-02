扁狠甩小英18條街？民進黨批：馬時期與中聯手套殺台灣還沾沾自喜

2018年08月02日 15:09 中時 曾薏蘋

國民黨今召開記者會批評蔡英文政府執行職權被阿扁狠甩18條街；民進黨發言人鄭運鵬今回擊，馬英九時期引以為傲的兩岸惠台政策，常常是口惠而實不至，國民黨與中國聯手套殺台灣，還好意思將此作為政績沾沾自喜。

國民黨今召開「扁馬蔡，總統職權表現最差的是誰?」並指執行職權上表現最差的總統就是蔡英文，陳水扁的表現都狠甩蔡英文18條街，更遑論與馬英九相比了。

民進黨也開記者會反擊；鄭運鵬說，中國主導惡意強壓台中東亞青運停辦，強迫國際民航公司矮化我國，未見國民黨一字一句譴責中國，如今又召開記者會為中國發聲，與中國政府站在一起打壓台灣，民進黨感到非常遺憾。呼籲中國國民黨，不要再做中國的打手，欺壓台灣。

鄭運鵬指出，國民黨的說法正好證明馬英九政府時代，參與任何國際會議、活動、組織都必須經過中國的同意，馬英九執政8年並未讓台灣成為這些國家組織的正式會員國，被穿小鞋的國際參與，反而讓國際誤以為台灣是中國的一部分。

鄭運鵬強調，國民黨都看不到，美國通過「台灣旅行法」、「國防授權法」等，台美關係緊密友好，更加堅實穩固。

他說，國民黨也看不到，台灣與日本成為更緊密的亞太伙伴，例如跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等組織，去年「日本公益財團法人交流協會」更確認更名為「公益財團法人日本台灣交流協會」。

鄭運鵬批評，馬英九時期引以為傲的兩岸惠台政策，常常是口惠而實不至，舉例來講，台南過去曾連續五年和中國契作虱目魚，每年契作量兩千多噸，但五年內輸中數量都遠低於兩千噸，後期更有業者指出，中國契作的虱目魚以低價回賣台灣，衝擊國內市場。

他表示，馬英九執政8年，換來的也只是讓經濟跟對外管道被中國掐住咽喉。很遺憾國民黨的政治選擇，卻可能成為台灣國際發展最大風險。

(中時 )