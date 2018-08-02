扁狠甩小英18條街？民進黨批：馬時期與中聯手套殺台灣還沾沾自喜

友善列印
中時

國民黨今召開記者會批評蔡英文政府執行職權被阿扁狠甩18條街；民進黨發言人鄭運鵬今回擊，馬英九時期引以為傲的兩岸惠台政策，常常是口惠而實不至，國民黨與中國聯手套殺台灣，還好意思將此作為政績沾沾自喜。

國民黨今召開「扁馬蔡，總統職權表現最差的是誰?」並指執行職權上表現最差的總統就是蔡英文，陳水扁的表現都狠甩蔡英文18條街，更遑論與馬英九相比了。

民進黨也開記者會反擊；鄭運鵬說，中國主導惡意強壓台中東亞青運停辦，強迫國際民航公司矮化我國，未見國民黨一字一句譴責中國，如今又召開記者會為中國發聲，與中國政府站在一起打壓台灣，民進黨感到非常遺憾。呼籲中國國民黨，不要再做中國的打手，欺壓台灣。

鄭運鵬指出，國民黨的說法正好證明馬英九政府時代，參與任何國際會議、活動、組織都必須經過中國的同意，馬英九執政8年並未讓台灣成為這些國家組織的正式會員國，被穿小鞋的國際參與，反而讓國際誤以為台灣是中國的一部分。

鄭運鵬強調，國民黨都看不到，美國通過「台灣旅行法」、「國防授權法」等，台美關係緊密友好，更加堅實穩固。

他說，國民黨也看不到，台灣與日本成為更緊密的亞太伙伴，例如跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等組織，去年「日本公益財團法人交流協會」更確認更名為「公益財團法人日本台灣交流協會」。

鄭運鵬批評，馬英九時期引以為傲的兩岸惠台政策，常常是口惠而實不至，舉例來講，台南過去曾連續五年和中國契作虱目魚，每年契作量兩千多噸，但五年內輸中數量都遠低於兩千噸，後期更有業者指出，中國契作的虱目魚以低價回賣台灣，衝擊國內市場。

他表示，馬英九執政8年，換來的也只是讓經濟跟對外管道被中國掐住咽喉。很遺憾國民黨的政治選擇，卻可能成為台灣國際發展最大風險。

(中時 )

第2季經濟成長率為3.29％ 賴揆… 駁馬英九以核養綠 蔡英文：落後…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。