羽球世錦賽》周天成輕取貧民窟小子 三度晉8強

台灣羽球一哥周天成，在南京世錦賽男單16強戰，以直落二擊敗巴西選手，連續兩年晉級8強。（資料照／中央社記者黃自強新加坡攝）

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中時電子報
／綜合報導

台灣羽球男單一哥周天成，今天在南京羽球世界錦標賽男單16強戰，不到半小時就以21：11、21：7輕取巴西選手尤格（Ygor Coelho），生涯第三度、連續兩年晉級世錦賽8強。

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雖然這是雙方生涯第一次過招，不過世界排名第5的周添城，實力明顯和世界第50的尤格有一段差距，首局雖然尤格率先得分，隨後小天連得8分討回面子，進而搶下第1局；第2局同樣沒有太多懸念，小天3：0後被尤格連得2分，但隨後連下7分拉開差距，僅29分鐘就收下勝利，下一場周天成要對上中國大陸林丹、石宇奇之間的勝方。

稍早目前世界球王、丹麥好手安賽龍（Viktor Axelsen）21：19、21：18擊退香港選手伍家朗，中國大陸諶龍花了超過一小時，21：18、21：19力克日本選手西本拳太。

尤格在巴西貧民窟長大，小時候在父母努力保護下，過著躲避販毒集團和警方槍戰的日子，父母不願孩子走上不歸路，鼓勵他藉由運動出頭天，他不像一般小男孩選擇足球，而是跟著父親羽毛球，簡陋的磚房屋頂水泥球場，就是他最好的練習場。

經過長時間努力，尤格在2016年巴西里約奧運，成為地主代表隊唯一一名羽球代表選手，雖然小組賽就遭到淘汰，卻也因此展露頭角，讓巴西羽協開始提供他出國比賽的資源，也獲法國國家隊邀請隨隊練習，曾到中國大陸移地訓練，甚至今年巴西羽協也為他聘請丹麥教練指導他。

(中時電子報)

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