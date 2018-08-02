台男不夠Man！每4人就有一個男性荷爾蒙偏低

2018年08月02日 15:10 中時 鄭郁蓁

台灣男人越來越不Man！診所分析近三年來台灣男性健檢荷爾蒙資料發現，台灣男性睪固酮偏低的比例，3年來倍增2.8倍。一名22歲男大生，體重近百公斤，不愛運動，偏好油炸食物，早餐常吃鐵板麵，平常正餐則是炸雞、漢堡、雞腿便當。因精神委靡、容易疲倦，家長陪同就醫抽血檢驗發現，睪固酮竟只有3.58ng/ml，等同於50多歲男性，彷彿進入男性更年期。

根據聯安診所分析2015至2017年共851筆健檢及男性荷爾蒙資料發現，台灣男性睪固酮偏低的比例，3年來倍增2.8倍，每4個男人就有1人有睪固酮偏低的狀況。

家醫科醫師林美秀表示，該名男大生就是肥胖影響睪固酮偏低的典型案例，BMI 31.4落入過重，已是代謝症候群患者，有重度脂肪肝問題，經過飲食、運動調整後，2個月後，體重從99公斤減輕95公斤，雖只減少5%，但睪固酮數值就明顯回升5 ng/ml的合格數字。

林美秀說，睪固酮是男性荷爾蒙的重要指標之一，會受到壓力、肥胖、以及年紀影響數值高低，正常標準值應介於3至10 ng/ml之間，分泌的高峰期為15至30歲，最高可以到12 ng/ml，然後每年會以1至2%的速率下降，到40歲之後，就會逐漸產生不足的症狀。

睪固酮分泌不足，最明顯會影響男性性能力，不僅有勃起功能障礙，也會降低性慾，此外，也會增加代謝症候群、骨質疏鬆、大腦功能退化、肥胖、心血管疾病、情緒失調等多重健康風險。

林美秀指出，睪固酮偏低者，最容易出現症狀前3名，分別是感到無力或疲倦、記憶力變差及多尿頻尿，影響遍及心理及生理，且也會衝擊造血、抵抗力及骨骼、肌肉等。如果放任體重飆升，長久雄性激素越來越低，外觀恐將越來越女性化，鬍子稀少、甚至出現女乳症。她建議可以透過定期全身檢查，並可透過男性荷爾蒙功能醫學檢測了解男性荷爾蒙老化程度，提供個人化健康促進建議，同時透過飲食調整，從「紓壓」、「減重」與「運動」來著手。

(中時 )