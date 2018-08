《尋人啟事》 失蹤左個身材已經幾個月 而且每次照鏡都見到肥豬王 有一次照完鏡我問陳生 我而家似唔似豬西 佢竟然話其實你不嬲都係咁🤷🏻‍♀️ 係咪想殺左佢?

A post shared by Leanne Fu (@leannefu_1027) on Jul 19, 2018 at 12:54am PDT