「北海線」史上最長路平動工 年底前完成翻修30公里

2018年08月02日 15:19 中時 王文吉

台中市議員吳敏濟（右）爭取「北海線」30公里路平專案。（王文吉攝）

地方人士踴躍出席「北海線」路平專案動工典禮。（王文吉攝）

台中市「北海線」大甲、大安、外埔區史上最長距離的路平專案，2日從大甲區東明路開始施工，預計開學前完工。市府建設局養工處長陳全成表示，這是吳敏濟議員不斷地爭取之下的成果，到年底前將有13條路平完成，總長度超過30公里，工程品質與市區道路品質一致，不會因為地處偏遠而有任何差別。

幸福里長翁木榮指出，東明路坑坑巴巴已有數十年，由於地基不良，路面不斷起伏，加上人口孔蓋落差很大，造成許多交通事故不斷發生，甚至導致孕婦流產的憾事發生。

翁木榮說，他過去向相關單位爭取未果，直到市議員吳敏濟出面向市府爭取才成功，之前東明路西段已經施作路平改善完成，東明國小到北堤東路這段再完工，相信問題就可以解決。

陳全成表示，從現在到年底前，「北海線」將進行史上最長的路平專案，包括東明路、大安港路、南安路、文曲路、水美路、長生路、六分路、東西七路、水頭二路、東西七路2段、南北七路、龜殼路，還有新厝路、永眉路、水頭一路等5里道路，總長度3萬125公尺，總工程費為1億6940萬元。

陳全成保證，目前路平的工程品質是史上最好，超越國家標準，標線防滑系數BPN達到65，與日本相同水準，路面刨5公分、舖5公分，地基不良的部分會挖深30公分，夯實再灌水泥，地基穩固後，路面就能夠平整，不會再有如翁里長所說的情況。

吳敏濟表示，東明路位於台中市最西北側的偏遠地區，與苗栗縣苑裡鎮交界，數十年來未曾進行過一次性翻修，行駛東明路就像騎馬般顛簸，道路整平後，騎機車或自行車都很安全，家長接送孩子到東明國小上下學才能安心。

(中時 )