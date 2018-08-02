「北海線」史上最長路平動工 年底前完成翻修30公里

「北海線」路平專案動工，路面刨5公分、舖5公分，工程品質超越國家標準。（王文吉攝）

友善列印
中時
台中市議員吳敏濟（右）爭取「北海線」30公里路平專案。（王文吉攝）
地方人士踴躍出席「北海線」路平專案動工典禮。（王文吉攝）

台中市「北海線」大甲、大安、外埔區史上最長距離的路平專案，2日從大甲區東明路開始施工，預計開學前完工。市府建設局養工處長陳全成表示，這是吳敏濟議員不斷地爭取之下的成果，到年底前將有13條路平完成，總長度超過30公里，工程品質與市區道路品質一致，不會因為地處偏遠而有任何差別。

幸福里長翁木榮指出，東明路坑坑巴巴已有數十年，由於地基不良，路面不斷起伏，加上人口孔蓋落差很大，造成許多交通事故不斷發生，甚至導致孕婦流產的憾事發生。

翁木榮說，他過去向相關單位爭取未果，直到市議員吳敏濟出面向市府爭取才成功，之前東明路西段已經施作路平改善完成，東明國小到北堤東路這段再完工，相信問題就可以解決。

陳全成表示，從現在到年底前，「北海線」將進行史上最長的路平專案，包括東明路、大安港路、南安路、文曲路、水美路、長生路、六分路、東西七路、水頭二路、東西七路2段、南北七路、龜殼路，還有新厝路、永眉路、水頭一路等5里道路，總長度3萬125公尺，總工程費為1億6940萬元。

陳全成保證，目前路平的工程品質是史上最好，超越國家標準，標線防滑系數BPN達到65，與日本相同水準，路面刨5公分、舖5公分，地基不良的部分會挖深30公分，夯實再灌水泥，地基穩固後，路面就能夠平整，不會再有如翁里長所說的情況。

吳敏濟表示，東明路位於台中市最西北側的偏遠地區，與苗栗縣苑裡鎮交界，數十年來未曾進行過一次性翻修，行駛東明路就像騎馬般顛簸，道路整平後，騎機車或自行車都很安全，家長接送孩子到東明國小上下學才能安心。

(中時 )

台男不夠Man！每4人就有一個男性… 膽結石8年未醫治 女強人拖成膽…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。