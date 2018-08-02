吃羊肉爐囂張怒打工讀生 奧客要公開道歉卻龜縮

在羊肉爐打工遭張姓男子掌摑的陳姓少年（右）與父親到派出所等候公開道歉，沒想到對方卻臨時龜縮。（鐘武達攝）

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在羊肉爐打人的張姓男子原與被施暴的工讀生約在溪湖派出所公開道歉，卻放了眾人鴿子。（鐘武達攝）

1名張姓男子日前在彰化縣溪湖鎮1家羊肉爐用餐，只因不滿被告知打包要先關爐火，竟當眾動粗掌摑陳姓工讀生，由於事後撻伐聲浪不斷，張男承諾2日要到派出所公開道歉，卻又因媒體守候臨時龜縮，等不到道歉的誠意，陳姓少年及家屬喊話說「是男人就要負責」，更表示不排除「告到底」。

陳姓少年說，掌摑事件後雙方協調，張男提出以3萬6000元和解條件他接受，並承諾要將和解金拆成3份捐給二林地區3家社福機構。雙方原本約定2日要在溪湖派出所和解，他也邀請3家社福機構的代表到場當見證，不料張男卻突然放大家鴿子。

他還表示，上月22日事情發生後，各界的鼓勵與家人的積極關心，因此他的心理並沒有受到太大傷害，他有自信不會害怕再度面對客人，而是會用更多微笑面對，希望對方跟自己一樣把這次事件當成是機會教育，「要像男人一樣，勇於負責」。

少年的阿嬤不捨表示，孫子從小就很乖巧、貼心，因想幫忙分擔家計才會去打工，乖乖的工作卻被如此對待，很想反問動粗的張男「如果被打的是你的家人，做何感想？」。陳父說，之前協調就曾告知張男，會找媒體見證公開道歉的過程，不知對方為何反悔。

溪湖派出所副所長陳家偉表示，遭控打人的張男當時曾透過電話告知，他有到派出所，但因看到那麼多媒體，決定不要公開道歉，並表示一切依法律程序走。

(中時 )

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