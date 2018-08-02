觀光慘業！亞洲旅客不來台灣4原因曝光

2018年08月02日 15:14 中時電子報 戴安瑋

旅遊搜尋引擎Skyscanner今公布「亞洲旅客心目中的台灣」調查結果，亞洲9個地區的旅客，肯定台灣的安全性及人情味，但未曾造訪台灣旅客則認為台灣的「清真認證餐廳不足」、「簽證申請不易」、「語言不通」及「花費偏高」是影響他們是否造訪台灣的主要因素。

Skyscanner是於今年5月針對香港、日本、韓國、中國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國，及越南共9個地區近5000名使用者進行調查分析後的結果。

Skyscanner近三年的搜尋量資料顯示，2017年台灣位居越南搜尋量第18名，泰國第12名、新加坡第10名，菲律賓、馬來西亞並列第8名，韓國第6名，大陸則是第5名，所幸日本跟香港旅客相當捧場，讓台灣分別獲得第3及第2名。此為台灣在亞洲各地區的搜尋量表現。

對於這些地區旅客未曾造訪台灣的原因，星馬旅客認為是「清真認證餐廳不足」，越南及菲律賓的旅客則是「簽證申請不易」、「語言不通」及「花費偏高」，讓他們卻步。

Skyscanner表示，近年來台灣已致力打造穆斯林友善餐旅環境，現也有越來越多的餐廳取得清真認證。過去越南及菲律賓的簽證申請程序較繁瑣，但從去年下半年開始，台灣也釋出了相關的簽證優惠措施，相信未來必能吸引更多的旅客訪台。

(中時電子報)