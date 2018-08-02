敦睦支隊幕後推手！顧好800官兵的胃、美食行銷台灣

2018年08月02日 15:22 中時 楊佳穎

軍聞社提供

107年海軍敦睦遠航訓練日前順利完成，由磐石、昆明以及班超3艘軍艦組成，搭載將近800位官兵，橫跨整個太平洋抵達中美洲友邦國家，而在長達105天的航程中，大家在船上吃什麼、怎們吃，還要兼顧「美食外交」行銷台灣，就考驗支隊伙房官兵的後勤能力。

透過軍聞社隨艦採訪，磐石軍艦伙委張健一上尉指出，在這次敦睦遠航任務中，最長的航程橫跨太平洋，約有25天的時間沒有辦法靠港，同時配合艦上官兵24小時值更，需提供早餐、中餐、晚餐及宵夜共4餐，因此在出港前會先開立菜單、估計菜量，並將食材區分為乾貨、冷藏、冷凍分批「上菜」。

為因應長時間航程，食材的保鮮、存放也有「小秘訣」。昆明軍艦辦伙軍官宋憲迪少尉就透露，每種葉菜類都會用報紙包裹，藉由報紙將葉菜表面與冷氣隔絕，可讓蔬菜保持最新鮮的狀態，讓船上官兵弟兄都吃到最可口的蔬菜。

由於航行期間，用火具有相當危險性，磐石軍艦伙委黃泓諭上士也分享，廚房中的設備都是「電熱式」，再搭配炒、煮、燉、滷等方式調理，盼能讓艦上官兵感受到伙房烹飪的用心及餐點變化。他也以磐石艦上近400人用餐為例，一餐米飯部份，約要煮9至10個電鍋，「以午餐來說，我們大約從7點就會開始煮了」。

此外，在停靠各站時，伙房也會利用時間採買當地食材，以提供官兵所需營養，像是磐石軍艦今年就把握靠泊時間，由伙房人員前往當地的市場購買新鮮牛絞肉，並利用開船時間調味製作，讓官兵弟兄能嚐到現做新鮮的牛肉漢堡。

另一方面，伙房人員也會製作台灣小點心，像是台灣外型的鳳梨酥、綠豆椪及山粉圓，還有香腸、獅子頭等料理，並在支隊靠泊各友邦港口時，邀請各友邦貴賓及僑胞登艦品嚐，兼顧官兵照顧及行銷台灣。

(中時 )