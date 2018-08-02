男挖蛤蜊胸口劇痛 12導程心電圖成功救命

新竹市1名男子在海邊挖蛤蜊時，突然胸痛難耐，所幸消防局以12導程心電圖機監測，成功救其性命。（陳育賢翻攝）

友善列印
中時

新竹市1名64歲男子日前至南寮海邊挖蛤蜊時，胸口突然劇痛而到消防局南寮消防分隊求助，救護員發現患者有胸悶症狀與盜汗情形，立即使用「12導程心電圖機」監測患者心跳，同步將資訊傳至醫院確認及準備，成功救回心肌梗塞病患的性命。

消防局長李世恭表示，為有效提升緊急救護存活率，消防局2017年在各消防分隊建置了「12導程心電圖機系統」，利用心電圖機監測病人心電圖資訊後，將信號傳到責任醫院指導醫師手機中，研判是否為急性心肌梗塞患者。

責任醫院在接獲急性心肌梗塞（AMI）患者訊息後，可事先做好心導管手術的準備，透過快速通關方式，直接送入重症急救室進行治療，不僅節省患者在急診排隊候診的時間，必要時可立即施做緊急心導管手術，針對胸痛病人，整合到院前症狀分析、傳輸、通報及到院後緊急治療的機制，爭取搶救時間，大大提升急性心肌梗塞患者的存活率，新竹市消防局近來就成功以此系統救回兩條性命。

南寮分隊陳銘晏表示，日前這名男性患者到消防分隊時，隊員劉穎忠與鳳凰志工彭翠華發現其有胸痛與盜汗情形，研判應是心因性方面問題，立即利用消防局建置的「12導程心電圖機」為患者監測。

值班台之後也立即將心電圖資訊傳給欲送往急救的國泰醫院心臟內科醫師，經醫師確認為急性心肌梗塞（AMI）患者，當下就同步啟動心導管手術準備。

當救護車到達醫院時，國泰醫院醫護人員已準備就緒，迅速為患者手術，成功打通阻塞的血管，及時挽救寶貴生命。

(中時 )

「怪手電腦」大盜嗆再偷 警布天…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。