男挖蛤蜊胸口劇痛 12導程心電圖成功救命

2018年08月02日 15:30 中時 陳育賢

新竹市1名64歲男子日前至南寮海邊挖蛤蜊時，胸口突然劇痛而到消防局南寮消防分隊求助，救護員發現患者有胸悶症狀與盜汗情形，立即使用「12導程心電圖機」監測患者心跳，同步將資訊傳至醫院確認及準備，成功救回心肌梗塞病患的性命。

消防局長李世恭表示，為有效提升緊急救護存活率，消防局2017年在各消防分隊建置了「12導程心電圖機系統」，利用心電圖機監測病人心電圖資訊後，將信號傳到責任醫院指導醫師手機中，研判是否為急性心肌梗塞患者。

責任醫院在接獲急性心肌梗塞（AMI）患者訊息後，可事先做好心導管手術的準備，透過快速通關方式，直接送入重症急救室進行治療，不僅節省患者在急診排隊候診的時間，必要時可立即施做緊急心導管手術，針對胸痛病人，整合到院前症狀分析、傳輸、通報及到院後緊急治療的機制，爭取搶救時間，大大提升急性心肌梗塞患者的存活率，新竹市消防局近來就成功以此系統救回兩條性命。

南寮分隊陳銘晏表示，日前這名男性患者到消防分隊時，隊員劉穎忠與鳳凰志工彭翠華發現其有胸痛與盜汗情形，研判應是心因性方面問題，立即利用消防局建置的「12導程心電圖機」為患者監測。

值班台之後也立即將心電圖資訊傳給欲送往急救的國泰醫院心臟內科醫師，經醫師確認為急性心肌梗塞（AMI）患者，當下就同步啟動心導管手術準備。

當救護車到達醫院時，國泰醫院醫護人員已準備就緒，迅速為患者手術，成功打通阻塞的血管，及時挽救寶貴生命。

(中時 )