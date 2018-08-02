張軒睿首露面澄清「劈腿傳聞」 春節賀廝殺前女友林明禎

張軒睿被問和林明禎的感情事，Ella在旁趕緊打圓場。（自攝）

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賀歲檔電影《大三元》今舉行發布記者會，主演Ella和張軒睿在片中有姊弟戀感情戲，主持人黃子佼立刻虧張軒睿：「反正現在沒有談戀愛，剛好把感情投入電影中，2個人分開都各自忙拍戲了！」因為張軒睿和林明禎被周刊拍到後迅速認愛又分手，接著各自接演賀歲片，這對無緣情侶將在明年春節對決，分手後首度露面的張軒睿表示：「祝福他，但我還是會盡力做好！」Ella在旁搞笑幫忙下標：「來個甜蜜的報復！」

林明禎認為分手分得不明不白，張軒睿對此沒有多解釋：「因為已經分開了，我還是希望2個人的事情互相留給自己就好。」「我一直都沒有講，就是希望大家給我們空間。」李沛旭問：「那還要繼續復仇嗎？」張軒睿趕緊說：「我不會去做傷害人的事情！」Ella趕緊開唱〈心動〉：「過去讓它過去！」張軒睿則雙手合十求饒，表示希望將重點放在電影，但面對網友攻擊，他立刻嚴肅回應：「我沒有劈腿，我說真的。」

該片陣容今幾乎全員到齊，Ella和張軒睿為了演出《大三元》中的麻將高手，不但要花時間苦練麻將技術，兩人更在片中擦出濕身的火花，上演一段驚喜姊弟戀。而Ella更為了接演《大三元》，還忍痛推掉一些工作，全力投入將來的電影拍攝。

影帝黃仲崑也加入演出反派角色，片中還有四位亮麗的姑姑梅蘭菊竹，請來許久未在大銀幕亮相的方季惟、溫翠蘋，國民姑姑海裕芬，加上本土女神曾莞婷、肌肉男神李沛旭，網紅：阿翰、那那大師共襄盛舉。該片本月開拍，預計10月殺青，2019年春節上映。

(中時 )

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