駁馬英九以核養綠 蔡英文：落後潮流的說法

2018年08月02日 15:40 工商 崔慈悌

前總統馬英九與前行政院長江宜樺聯袂呼籲「以核養綠」，蔡英文總統今天痛批「這是一種似是而非、落後於世界潮流的說法」，強調非核家園是漸進的社會共識，台灣不會走回頭路。

蔡英文今天下午出席「新能源國際論壇」致詞時表示，2011年她曾到德國拜會議員費爾，就德國綠能發展及台灣願景交換意見，她相信綠色能源是無法逆轉的趨勢，那次談話距今已過了7年，德國綠電占比從17%提高到超過30%；今年初，一度光靠綠能就能滿足全國用電的狀況，德國也預計2022年實現非核家園的目標。

她認為，台灣面臨的情況也跟德國當年一樣，正走在能源轉型的路上，目標是2025年實現非核家園，綠電占比要到20%。近來天氣炎熱，用電量頻創新高，但備轉容量率仍可以維持6%以上，這裡面就有太陽能光電的貢獻。

蔡英文強調，太陽能和離岸風電是台灣得天獨厚的資源，可以滿足用電需求，但現在還有核電的擁護者不斷質疑綠色能源，並主張以核養綠，「這是一種似是而非、落後於世界潮流的說法」。

她說，政府除開發綠能外，也加速規劃布建配套，加上尖峰管理智慧電網的建置，「我相信2025年之後就算沒有核電，台灣也不缺電」，台灣的能源系統將會比過去更有韌性，更在創造很多新的工作機會。

蔡英文強調，能源結構的轉型並非一蹴可幾，但有這麼多人有相同的目標，走在這條路上，台灣一定會成功。

(工商 )