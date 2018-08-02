邵領域部落同意權大限縮 魚池鄉民：攏是你們在講

2018年08月02日 16:05 中時 沈揮勝

修正重點摘要，將原住民族同意事項範圍限縮為「應實施環評之開發行為」。（沈揮勝攝）

需環評之開發規模相關規定。（沈揮勝攝）

村長們踴躍發言，強調除日月村之外的12村，反對被畫入範圍。（沈揮勝攝）

會議由魚池鄉公所祕書謝秋鸞(左邊立者)主持。（沈揮勝攝）

各村村長表達立場。（沈揮勝攝）

說明與簡報。（沈揮勝攝）

行政院6月11日公告魚池鄉全鄉3分之2土地納入邵族傳統領域，引發鄉民大反彈，原住民族委員會7月16日補開說明會，並針對《諮商取得原住民族部落同意參與辦法》大幅限縮，1日傍晚透過鄉公所邀各村長作說明，但鄉親不領情，指重點在畫設範圍，而非同意權辦法。

日月潭所在地南投縣魚池鄉全鄉土地面積1萬2137公頃、人口1萬6900多人，其中邵族約300人。依行政院公告，魚池鄉鄉境8095.47公頃、即超過全鄉66.7%的土地，畫為人口僅占1.7%的邵族傳統領域。

尤有甚者，畫設案附件《諮商取得原住民族部落同意參與辦法》內容包山包海，修水溝、公墓、拉電線或邊坡施作都得經邵族同意，且白紙黑字清楚載明，幾乎讓賦予邵族的權限無限上綱。

由於該案畫設過程，並未事先召開說明會與地方溝通，鄉親「覺得被賣了」，引發大反彈；而鄉公所也向中央提訴願，要求撤銷畫設案。

為此，原民會土地管理處處長杜張梅莊特別在7月16日，前往魚池鄉補開地方說明會；另於8月1日傍晚4點至5點，透過魚池鄉公所邀集魚池鄉全鄉村長，針對《諮商取得原住民族部落同意參與辦法》之限縮修正作說明。

修正版重點摘要，是將原住民族同意事項範圍縮為「從事依環境影響評估法第五條規定應實施環境影響評估之開發行為者」。

也就是說日前所訂包山包海，挖水溝、修祖墳、蓋圍牆、拉電線都需經邵族同意才能施作的千百個規定都不要了！只針對開發面積2.5公頃，或是35層樓等必需實施環評大型工程，才需取得部落同意。

「轉得還真快！才幾天時間，要鬆、要緊，全是一張嘴！」村長們說，魚池鄉有13村，邵族所在地日月村要怎麼去畫設，那是他們的自由，但其他12村應該尊重村民意願，我們堅決反對被畫入；邵族從阿里山追逐白鹿而來，家鄉在阿里山、那裡才是他們的傳統領域。

大林村村長、現任南投縣全縣村里長聯誼會總會長賴見成，以及頭社村長黃瑞榮、五城村長林紹憲說，領域的畫設範圍才是關鍵，部落同意權是另一件事！

原民會大幅修改縮限是善意，但搞錯方向！只要撤銷畫設、把12村排除在邵族傳統領域之外，就沒有邵族部落同意權問題。

對此，出身邵族之南投縣議員石慶龍表示，表示，修正版合理化限縮，應有助消除鄉親疑慮；至於畫設範圍，應請主管機關原民會邀縣府原民局、鄉公所及鄉代會、在地鄉親及邵族部落持續討論溝通。

石慶龍強調，任何1村有不當開發案，邵族同樣會出來捍衛；畫入傳統領域不會對私有土地或鄉政造成干擾，鄉親若願持正向思維，它會是保護家鄉的後盾。

(中時 )