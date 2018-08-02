房仲志工發願行善 幫弱勢整理家園

2018年08月02日 16:08 中時 王文吉

房仲志工幫黃家牆面重新粉刷。（王文吉攝）

永慶志工準備蛋糕，與黃家孩子為爸爸（右）提前慶祝父親節。（王文吉攝）

「祝爸爸、志工叔叔父親節快樂！」父親節前夕，80位房仲志工發願公益行善，2日到台中清水幫中、重度心智障礙的弱勢家庭大掃除，還重新粉刷牆壁，並準備蛋糕，與黃家的孩子們一起為65歲爸爸慶祝。

衡山基金會與永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產的房仲志工共80名，到台中清水協助黃家環境整理和粉刷，黃家8口其中7人是中、重度心智障礙。雖然天氣炎熱、汗如雨下，現場志工們仍忙進忙出，專注地進行大掃除與牆面粉刷。

衡山基金會副董事長許瑞波表示，行善團服務主要是幫助身障、弱勢家庭家屋修繕整理，服務足跡遍及北中南，目前全台尚有數十弱勢家庭等待修繕，很需要各界支持人力、物力，今日很感謝永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產房仲同仁擔任志工，為弱勢家庭服務！

永慶不動產中區經管會長陳立信說，我們的理念是帶給客戶安心理想的家屋，得知衡山基金會為身心障礙弱勢家庭家屋的協助，感到相當認同，先前不少同仁也參與過服務，與衡山攜手將愛帶到每個家庭，同仁們都感到相當開心。

得知65歲黃爸爸獨自辛苦撐起一家，永慶志工特地準備蛋糕，與6位孩子一起為爸爸提前慶祝父親節，其中不少志工也是爸爸身分，紛紛表示能在父親節前付出愛心公益行善，覺得今年過得特別有意義。

(中時 )