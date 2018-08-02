天候異常？基隆凌晨閃電連續狂閃1小時

2018年08月02日 16:09 中時 張穎齊

基隆市2日凌晨0時至1時許，境內突然出現連續閃電，每秒出現4、5次，時間長達1小時多，天空不時出現白、紫、靛等不同顏色。（基隆市議員呂美玲提供）

閃電驚奇！基隆市2日凌晨0時許，在外木山、市區、八斗子等境內，突然出現連續閃電，每秒出現4、5次，且時間長達1小時多，全市彷彿「風雲變色」般，出現白、紫、靛等顏色，令市民擔驚受怕，基隆氣象站主任湯舜然對此表示，由於對流雲系強所致，這是夏季正常現象，民眾勿驚慌。

基隆市2日凌晨0時許至1時許，天空中不斷出現閃電，許多民眾看見後，紛紛拍下PO上臉書，直呼「太神奇了！閃現的次數也太多太久了吧！」有人表示，自己家住在八斗子，看到這個閃電連續1小時沒停過，覺得是天氣異常的表現。

基隆市議員呂美玲將畫面拍下PO網後表示，生平第一次看到閃電持續這麼久、這麼多次，很擔心拿手機拍攝太久會被電擊。另外她也不忘譏嘲政府：「這些電可以收集起來嗎？前瞻計畫可以研究看看，這樣就不用蓋燃煤電廠了！」

「一般閃電就會聽到雷鳴，為何這次沒有，真是很奇怪！」網友紛紛表示「有閃電就應該要有雷聲啊，奇怪」、「我也有看到，只有閃電，無雷、無雨，真的很怪！」、「閃電應該離很遠，不用擔心！」、「這表示台灣該變天了！」

基隆氣象站主任湯舜然表示，基隆的天空之所以會看到如此密集的閃電，主因是受到夏季熱力作用的緣故，使得對流雲系發展旺盛，對流雲比平時還強，導致容易產生閃電。

「非氣候異常，這是正常現象！」湯舜然說，民眾看到閃電而沒有聽到雷聲以及看到下雨的原因，並非沒有打雷，而是打雷地點在外海，距離基隆約5、60公里遠，外海可能就在下雨，另外這是夏天的正常現象，不是極端的氣候而異常，往年夏季也都有發生，呼籲大家不用太過緊張。

(中時 )