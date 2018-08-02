麻省理工科學家吳旭智 代表民國黨出征新竹縣議員

2018年08月02日 16:07 中時 陳育賢

民國黨提名的新竹縣議員參選人吳旭智是少數議員參選人中，學歷高、又具高科技背景的人才。 （陳育賢翻攝）

此次主打教育的吳旭智表示，他的主要競選口號是「孩子的教育資源與競爭力，我來爭取」。（陳育賢翻攝）

陳育賢／新竹報導

民國黨提名的新竹縣議員參選人吳旭智，除了是民國黨主席徐欣瑩交通大學的學弟、資訊科學博士，更擁有美國麻省理工學院旅居科學家經歷，是少數議員參選人中，學歷高、又具高科技背景的人才。

吳旭智指出，他與徐欣瑩認識已超過20年，早在2005年徐欣瑩以台灣第1位衛星測量女博士的高學歷參選縣議員獲第2高票時，當時還在交大念書的吳旭智就已是其志工，10幾年來，徐欣瑩的每場選舉他從沒有缺席，並協助徐欣瑩推動許多公益活動。

此次主打教育的吳旭智表示，他的主要競選口號是「孩子的教育資源與競爭力，我來爭取」，他身為雙胞胎的爸爸，眼見台灣的競爭力不斷下滑，讓他憂心不已，台灣的教育培育了許多人才，但現實環境卻是藍綠惡鬥、是非不分、政治不安，耗損經濟發展，讓許多青壯人才被迫選擇外移工作，連帶讓許多家庭充滿不確定感。

如此憂心加上希望社會進步的改革理念，讓吳旭智毅然決然投身議員選舉，他認為，自己與下1代的機會，需要有人來創造，希望自己以超越藍綠的理工務實思維，替新竹縣政壇加入新血。

吳旭智在任職工研院期間，因表現優異被派赴美國麻省理工學院擔任旅居科學家研究人工智慧（AI）領域，而近來世界各大城市皆朝向智慧城市規畫，從產業趨勢、到智慧交通、居住、醫療等面向蓬勃發展，但這些發展卻又都苦於個資外洩。

吳旭智舉例，日前臉書因為個資外洩疑慮，祖克柏接受美國參議院質詢，卻因為參議員不懂技術抓不到質詢重點，讓祖克柏全身而退，他以此案例回推到新竹縣的選舉，認為地方在邁向智慧城市的過程中，需要有資訊科技專業背景的議員，才能有效監督縣政的規畫與發展。

對於竹北的未來，吳旭智表示，竹北必須從3個方向升級，包括強化教育從小培育人才；跟上世界潮流，邁向智慧城市以及貫徹共好人文關懷，力主保護環境與完善社會福利。

(中時 )