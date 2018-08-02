烏溪遊憩廊道地方籲求也要規劃伸港段

2018年08月02日 16:38 中時 吳敏菁

伸港鄉長曾煥彰要求也要重視伸港段的部分，串聯讓整個水岸活起來。（彰化縣政府提供）

彰化縣政府爭取前瞻補助１日辦理在和美中寮百姓公辦理「烏溪水岸遊憩廊道之地方說明會」，首見簡報，全長13公里，第一階段主要聚焦和美的河濱廣場舞台、遊憩運動公園等，伸港鄉長曾煥彰指出，關於伸港近8公里，要求也要辦理「伸港地方說明會」。

魏明谷1日表示，縣府配合和美鎮公所向中央爭取「前瞻計畫-全國水環境改善計畫

」，辦理「彰化縣烏溪堤防水岸遊憩廊道串連計畫」，工程經費共5060萬元，將在烏溪堤岸道路建置自行車廊道，從彰化市騎自行車到和美、伸港，長約有13公里，沿途可以欣賞烏溪堤岸景觀，到了出海口則有國家級濕地的保護區，自行車廊道沿線上方還有國道三號遮蔭，有風吹又不會曬到太陽，廊道向東可延伸到芬園、草屯，未來這條自行車廊道建置完成後，將成為全台灣景觀最美的自行車廊道， 預將在明年8月完工。

伸港鄉長曾煥彰2日提出呼籲，指出伸港對於烏溪水岸遊憩廊道非常重要性，伸港鄉位處大肚溪口，有美麗溪景、銜接龍井自行車道的中彰大橋、溪口生態、野保區及夕陽美景，簡報中卻鮮少看重並著墨規劃。集中在和美段5公里。

曾煥彰建議伸港張玉姑廟過去曾討論規劃水鳥公園一案，應該藉此機會重獲新生， 中彰大橋也應銜接上烏溪自行車道。

此外，民 眾也建議，規劃不要只投入水泥硬體，要廣植綠色，營造親水空間，以生態工法，吸引人們擁抱自然。

縣府新聞處長李俊德表示，烏溪水岸遊憩廊道，分兩階段辦理，總工程經費1億6000萬元，不會忽視伸港的重要性，強調生態綠化，營造生機盎然，也是未來要求的重點。

城觀處長馬英傑指出，伸港段8公里納入第二期計畫，預計明年也會和伸港鄉親報告，建構最有彰化特色的藍色觀光遊憩網。

(中時 )