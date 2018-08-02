職場單身狗悲歌！不婚不生最大原因曝光

2018年08月02日 16:15 中時電子報 戴安瑋

年輕人的悲歌！1111人力銀行今公布「職場男性婚育壓力調查」，有近五成的單身男性上班族因「薪水只夠養活自己」而不敢結婚，更有近六成的已結婚的男性擔心養不起而未生育。1111人力銀行副總經理何啟聖表示，男性上班族不敢婚、不敢生的壓力，主因經濟狀況不佳。

1111人力銀行是於今年7月23日到8月1日，隨機抽樣1114人，進行「職場男性婚育壓力調查」，並於今天公布結果，其中單身男性上班族不敢結婚的原因中，「薪水只夠養活自己」占了近5成（48.96%），其次是「沒有適合的對象」達47.11%，再來是「買不起房子」27.48%與「收入不穩定」26.56%，讓這群職場單身漢不敢踏進婚姻的殿堂。

至於已經結婚、卻選擇不生小孩的男性上班族，則是「擔心養不起」，達57.14%、其次是「經濟狀況不佳」50%、「對未來環境沒信心」28.57%。

1111人力銀行副總經理何啟聖表示，根據主計總處統計，20到24歲的職場男性逾6成收入不到3萬元，25到29歲的職場男性，則有超過3成收入在3萬元以下，一直要到30到34歲，平均收入才能拉高到3萬9291元；對照內政部的統計數字，男性的初婚年齡在去年為32.4歲，創下12年新高，可看出因收入無法提高，導致結婚年齡往後遞延。

調查同時顯示，職場男性認為夫妻總共要賺8萬5875元，才養得起小孩。交叉分析後發現，單親爸爸認為要賺11萬8017元才養得起小孩，單身男性則認為要8萬9876元才養得起。

(中時電子報)