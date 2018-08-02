技術障礙重重 陸要量產殲-20還早

2018年08月02日 16:26 中時電子報 楊幼蘭

中國空軍在81建軍節前夕曝光了一款新型殲-20照，和舊版截然不同的，就是它裝備了「鋸齒噴嘴」發動機。

儘管盛傳殲-20已開始量產，但《亞洲時報》（Asia Times）網指出，在先後幾架原型機陸續升空，象徵開始少量生產，並從2017年開始服役後，解放軍和成都飛機工業集團始終距離打造殲-20有一段距離。

為了因應美國的F-22「猛禽」（Raptor）戰機，還有部署在日本與關島的F-35戰機威脅，加上不時要環島巡航，解放軍迫切需要更多的殲-20戰機。報導指出，隨著訂單增加，成飛正拚命打造更多「威龍」戰機。

分析指出，殲-20之所以遲遲無法量產，問題在於面臨一堆技術障礙、零組件供應問題，還有缺乏頂尖的技術人員，而在目前的環境下，要打造這類尖端戰機，就必須結合驚人的後勤與工程實力。

分析指出，央視曾在殲-20的特別節目中揭露，某些合金製的機身組件只能靠宛如製作精緻手工藝品的方式成型。根據估計，殲-20的研發經費超過44億美元（約1,350億台幣），一架飛機造價約1.1億美元（約34億台幣）。

分析家認為，目前服役的殲-20戰機有6架，機尾編號從78271到78276。不過，到去年底為止，隨著新機緩緩增加，這數量可能已增加一倍。

《漢和防務評論》月刊創辦人平可夫指出，軍機從服役到量產必須歷經漫漫長路。F-22戰機1997年首飛，但直到8年後才少量生產。美國頂尖軍機製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）和波音一年只能打造個位數的F-22戰機。至於F-35A戰機從2006底試飛，到2016年量產，更足足花了10年。

(中時電子報)